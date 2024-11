Wystarczą 2 łyżki tego do mycia okien. Szyby będą przejrzyste, bez smug i zacieków. Do tego sposobu na mycie okien nie potrzebujesz octu oraz gliceryny

Jak myć okna, aby nie powstawały smugi oraz zacieki?

Mycie okien to czynność, którą wykonujemy kilka razy do roku. Najczęściej okna myje się wiosną oraz późną jesienią. W miastach i w lokalizacjach, gdzie jest wiele spalin oraz innych zanieczyszczeń z powietrza warto robić to częściej. Okna warto myć w słoneczną pogodę. Dodatkowo eksperci przestrzegają przed myciem okien w wysokie mrozy. Zamarzająca woda może zwiększać ryzyko powstawania uszkodzeń, a nawet pękania szyb. Do mycia okien warto wybierać naturalne szmatki. Najlepiej sprawdzą się te z bawełny lub mikrofibry. Unikaj plastikowych materiałów, które mogą jedynie rozcierać brud po szybie. Wśród domowych sposobów na mycie okien króluje ocet. Możesz wymieszać go z wodą w równych proporcjach i dodać kilka kropel płynu do naczyń. Ocet świetnie rozpuszcza trudne zabrudzenia oraz osady, a dodatkowo niweluje ryzyko powstawania zacieków. Czyszczone powierzchnie są gładkie i lśniące.

Wystarczą 2 łyżki tego dodane do płynu do naczyń. Okna będą czyste bez smug i zacieków

Nieco mniej znanym, ale równie skutecznym, sposobem na mycie okien jest szampon do włosów. Wystarczy, że dodasz 2 łyżki stołowe szamponu do płynu do naczyń i niewielkiej ilości wody. Szampon świetnie rozpuszcza tłuszcz oraz zanieczyszczenia z powietrza. Jest delikatny dla czyszczonych powierzchni i tworzy na nich niewidzialnę powłokę ochronną. Podobnie jak ocet przeciwdziałała powstawaniu smug oraz zacieków. Wystarczy niewielka ilość, a okna będą lśniły czystością. Szampon do włosów sprawdzi się nie tylko do mycia okien. Wyczyścisz nim także ramy okienne oraz parapety. Najlepiej zadziała naturalny, bezbarwny szampon. Do mycia okien nie sięgaj po kolorowe szampony. Nie sprawdzą się tutaj niebieskie i filetowe szampony do blond włosów. Mogą one bowiem pozostawić kolorowy osad na czyszczonych powierzchniach.