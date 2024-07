Natrzyj tym szyby w oknach, a będziesz je myć rzadziej. Sposób na mycie okien, który musisz znać. Na szybach nie będzie ani jednej smugi

Natrzyj tym szyby, a będziesz mógł je rzadziej myć. Sposób na mycie okien

Co zrobić, aby szyby dłużej były czyste, a brud nie przeklejał się do nich tak łatwo? Podczas mycia okien możesz sięgnąć po sprawdzone sposoby naszych babć. Jeżeli zmagasz się ze smugami oraz zaciekami na szybach to powinieneś przetestować mycie okien z dodatkiem octu. Wlej 2 łyżki octu do wody i dodaj kilka kropel płynu do szyb. Całość wymieszaj i przetrzyj okna. Ocet rewelacyjnie nabłyszcza i minimalizuje powstawanie zacieków.

Na oknach osiada bardzo wiele brudu, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy. Są to wszelkiego rodzaju osady z powietrza, smog, spaliny oraz pyłki roślin. Mało osób zdaje sobie sprawię, że jest prosty sposób, która pozwoli Ci utrzymać szyby w czystości przez dłuższy czas. Ten produkt tworzy na szybach niewidoczną powłokę, która przeciwdziała osadzaniu się na nich zanieczyszczeń. Jest łatwo dostępny i tani. Mowa o glicerynie. Jest ona świetnym dodatkiem do mycia okien. Wystarczy, że dodasz niewielką ilość gliceryny farmaceutycznej do wody i natrzesz taką mieszanką szyby. Wytrzyj je do sucha, aby nie powstały zacieki. Podobny efekt uzyskasz stosując płyn do płukania. Aby uniknąć osadzaniu się brudu na szybach możesz skorzystać także z płynu do spryskiwaczy. Zadziała on podobnie jak gliceryna. Stosując płyn do spryskiwaczy nie rozwadniaj go z wodą, a jedynie dobrze wytrzyj nim szyby.

