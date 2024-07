Nigdy nie susz tak ręczników. Zniszczysz materiał i ręczniki będą twarde jak papier ścierny. Po praniu ręczników susz w prawidłowy sposób

Jak dużo octu wlać do pralki? Prawie każdy robi to źle, a może to mieć opłakane skutki. Taką ilość octu powinno wlewać się do pralki

Sposób na miękkie ręczniki jest bardzo prosty. To odpowiednie pranie oraz suszenie. Ręczniki warto prać w pralce z dodatkiem naturalnych środków. Ocet oraz soda oczyszczona świetnie zmiękczają tkaniny oraz mają silne działanie przeciwbakteryjne. Ręczniki można prać również z dodatkiem aspiryny, a nawet gliceryny. Równie ważne jak sposób prania ręczników jest ich suszenie. Okazuje się, że często robimy to źle, przez co materiał się niszczy i sztywnieje. Ręczniki powinny być suszone rozwieszone. Najlepiej jest je strzepnąć przed rozwieszeniem. Unikaj suszenia ręczników na ciepłych grzejnikach. To nie jest najlepsza metoda. Oczywiście, raz na jakiś czas możesz tak zrobić, ale długotrwałe suszenie na kaloryferach może zniszczyć ręczniki. Podobnie wygląda sytuacja z suszeniem ręczników na świeżym powietrzu w słońcu. Silne promienie słoneczne niszczą materiał i go odbarwiają. Ręczniki można suszyć na zewnętrz, ale w bardziej zacienionym miejscu.

Czy ręczniki można suszyć w suszarce bębnowej?

Jest to możliwe jednak warto przestrzegać kilku zasad. Unikaj suszenia ręczników w bardzo wysokich temperaturach. Może to doprowadzić do ich zesztywnienia. Ręczniki susz w temperaturze maksymalnie 60 stopni. Jeżeli masz taką możliwość, to wybieraj program dedykowany do suszenia ręczników.

