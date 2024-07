Wrzucam 1 kostkę do pralki i nastawiam pranie butów. W 40 minut białe buty są jako nowe. Jak prać buty w pralce, by ich nie zniszczyć?

To najstarsze imię dla kobiety na świecie. W Polsce nadal jest nadawane. Rodzice uwielbiają to imię. Kojarzy się z silną i piękną kobietą

Jak prać buty w pralce?

Czy buty można prać w pralce? Trampki, buty sportowe oraz tenisówki bez problemu można prać w pralce. Szewcy wskazują jednak, by unikać prania w pralce butów klejonych. Ciepła woda i wysokie obroty mogą sprawić, że klej się rozpuści i przestanie trzymać. Aby uprać buty w pralce należy je odpowiednio przygotować. Najlepiej jest wyjąć sznurówki (i uprać je oddzielnie) oraz wkładki ze środka buta. Należy je prać oddzielnie i na krótkim programie. Niektóre pralki posiadają program do prania delikatnego lub ręcznego. On będzie najlepszy do prania butów. Podczas prania butów w pralce należy również wybierać niską temperaturę. Unikaj prania w temperaturze powyżej 40 stopni.

Wrzucam 1 kostkę i włączam pranie butów. Są idealnie doprane i niezniszczone

Zamiast klasycznego proszku lub płynu do prania sięgnij po kapsułkę do zmywarki. Najlepiej taką w formie detergentów obleczonego rozpuszczalną folią. Wrzuć 1 kostkę od zmywarki bezpośrednio do bębna pralki i nastaw krótki program piorący. Tabletka od zmywaki to tak naprawdę delikatny środek czyszczący, który jest bezpieczny dla materiałów. Nie tylko dopierze ona materiałową część buta, ale również doczyści podeszwy i inne gumowe elementy. Po praniu ustaw buty do wyschnięcia. Nigdy nie susz butów na ciepłych grzejnikach oraz w palącym słońcu. Możesz je w ten sposób zniszczyć.

