Czym zastąpić płyn do płukania podczas prania? Do szuflady w pralce wlej to, a pranie będzie mięciutkie i pachnące. Działa lepiej niż kupny płyn do płukania

Czym zastąpić płyn do płukania? Ta mieszanka jest jeszcze lepsza

Płyn do płukania sprawia, że nasze pranie pięknie pachnie. Często zapach unosi się jeszcze kilka dni po skończonym praniu. Niestety obecnie coraz więcej ekspertów odradza korzystanie z płynów do prania. Uznaje się, że płyn do płukania może oblepiać włókna tkanin i przyczyniać się do większego sztywnienia materiałów. Płynu do płukania nie powinno się stosować do prania ręczników ponieważ staną się one twarde i nieprzyjemne w dotyku. Czy można jednak czymś zastąpić płyn do płukania?

Okazuje się, że tak. Z pomocą przychodzą domowe sposoby naszych babć. One wiedziały, że podczas prania niezastąpiony jest ocet. Działa on jak naturalny płyn do prania. Dopiera plamy i ma działanie antybakteryjne. To jednak nie wszystko, ocet świetnie niweluje brzydkie zapachy i odświeża pranie. Zmiękcza wodę i sprawia, że tkaniny nie sztywnieją. Ocet to świetna alternatywa do płynu do płukania. Jeżeli zależy Ci, by Twoje pranie pięknie pachniało, dodaj do octu kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Całość dobrze wymieszaj i wlej do komory na płyn do płukania. Dzięki temu mieszanka octu oraz olejku eterycznego zostaną dodane na ostatnim etapie pranie i zadziałają niczym najlepszy płyn do płukania.

