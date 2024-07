Jak umieść kostkę w WC? Przez ten błąd kostka do WC nie spełnia swojej funkcji. Zobacz, jak prawidłowo zamontować odświeżacz do muszli klozetowej

Do 3 l wody dodaję jedną szklankę tego płynu i przecieram okna. Szyby lśnią jak gwiazdki na niebie. Są czyste i nie ma na nich smug! Korzystasz z tego płynu na co dzień. Mycie okien

Zdarza się, że przez długi czas robimy coś w sposób, który nie jest do końca właściwy. Rozwój mediów społecznościowych sprawił, że pojawiło się wiele osób pokazujących patenty na praktycznie wszystko. Kto nie był zaskoczony, gdy okazało się, że zmywarka posiada ukrytą funkcję pozwalającą na bezpieczniejsze mycie kieliszków, a do prania ręczników nie potrzeba chemicznych proszków. Teraz okazuje się, że wszyscy źle montowaliśmy kostki do WC. Pewna tiktokerka pokazała, jak prawidłowo umieścić kostkę do WC w muszli klozetowej.

Sposób na montaż kostki do WC

Nagranie z krótkim instruktażem pojawiło się na TikToku i opublikowała jest tiktokerka o nicku FitMeIn. Dziewczyna sama przyznała, że poznała ten trik dopiero w wieku 36 lat i jej zdaniem jest on o wiele lepszy niż tradycyjne zawieszanie kostki do WC na brzegach muszli klozetowej. Okazuje się, że większość sklepowych odświeżaczy do WC posiada specjalnie wygięty uchwyt, który pozwala schować kostki pod spodem kołnierza muszli klozetowej. Dzięki temu kostka do WC zamontowana jest nieco wyżej i lepiej się rozpuszcza, a co za tym idzie dokładnie wypłukuje nieczystości i odświeża wnętrze muszli klozetowej. Warto wiedzieć, że ten sposób sprawdzi się jedynie w przypadku, gdy nasz sedes posiada kołnierz.