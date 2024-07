Wsmaruj to w muszlę klozetową, a kamień i zacieki rozpuszczą się w kilka chwil. Efektowny sposób na czyszczenie toalety. Bez octu i sody oczyszczonej

Wrzucam 1 kostkę do pralki i nastawiam pranie butów. W 40 minut białe buty są jako nowe. Jak prać buty w pralce, by ich nie zniszczyć?

Wetrzyj to w muszlę klozetową i odczekaj chwilę. Toaleta będzie lśniła czystością

Coraz większą popularnością w ostatnim czasie cieszą się domowe sposoby na sprzątanie. Wiele osób sięga po metody, które znane były naszym babciom. Okazuje się, że ocet spirytusowy oraz soda oczyszczoną są w stanie zastąpić wiele środków czystości. Sprawdzają się one zarówno podczas prania jak i szorowania niektórych powierzchni. Ocet świetnie poradzi sobie z zanieczyszczeniami w muszli klozetowej. Zmiękcza wodę i rozpuszcza osady oraz kamień. Również soda oczyszczona będzie pomocna. Ma ona działanie delikatnie wybielające i przeciwbakteryjne. To jednak nie jedyne sposoby na czyszczenie muszli klozetowej.

Pomocnym specyfikiem podczas czyszczenia toalety może okazać się pianka do golenia. Ten niepozorny kosmetyk w delikatny sposób wyczyścić porcelanowe lub ceramiczne powierzchnie. Wystarczy, że nałożysz ją na szczotkę do mycia do WC i dokładnie wyszorujesz muszlę klozetową. Pamiętaj, by nie omijać zakamarków, w których najczęściej gromadzi się najwięcej brudu oraz bakterii. Piankę do golenia w toalecie warto pozostawić na kilka minut aż zacznie działać. Ten męski kosmetyk rewelacyjnie poradzi sobie z zabrudzeniami oraz idealnie nabłyszczy ceramiczne powierzchnie. Dodatkowo pianka do golenia doskonale radzi sobie z zabrudzeniami z osadu oraz wody.

