To największy błąd popełniany podczas czyszczenia muszli klozetowej. Robisz tak? Twoja toaleta cały czas jest brudna. Jak poprawnie wyczyścić sedes?

Prawie każdy źle czyści toaletę. Zrób to w ten sposób, a zobaczysz różnicę

Ściereczki bawełniane lub te z mikrofibry świetnie nadają się do sprzątania. Są niezastąpione podczas mycia okien lub przecierania drewnianych powierzchni. Czasem jednak sobie nie radzą i zamiast zbierać kurz jedynie go rozcierają po całej powierzchni. Tak jest w przypadku śliskich, zewnętrznych elementów toalety. Muszla klozetowa najczęściej zbudowana jest z porcelany, stali nierdzewnej lub ceramiki. Ma ona śliską i błyszczącą powierzchnię. Zbieranie kurzu oraz innych zabrudzeń z tego rodzaju powierzchni wymaga odpowiedniego podejścia. Bawełniane ściereczki zawodzą i jedynie rozcierają brud. Okazuje się, że jest na to prosty sposób. Do czyszczenia muszli klozetowej z zewnątrz rewelacyjnie sprawdzi się papier toalety. Nie musisz go nawet namaczać. Chropowata powierzchnia papieru toaletowego świetnie zbierze wszystkie zabrudzenia. Wystarczy, że przetrzesz nim zakurzone elementy muszli klozetowej?

Dlaczego czyszczenie toalety z zewnątrz je ważne?

Na sedesie, tak jak na innych przedmiotach, zbiera się kurz. Dodatkowo eksperci zwracają uwagę, że podczas spuszczania wody bakterie z wnętrza muszli klozetowej mogą wydobywać się na zewnątrz. Osadzają się one na desce sedesowej i innych elementach toalety. Czyszczenie muszli klozetowej z zewnątrz jest równie ważne, co mycie jej w środku.

Jak to wyczyścić?