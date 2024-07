Do 3 l wody dodaję jedną szklankę tego płynu i przecieram okna. Szyby lśnią jak gwiazdki na niebie. Są czyste i nie ma na nich smug! Korzystasz z tego płynu na co dzień. Mycie okien

Jak wlać ocet do rur, by je udrożnić? Większość osób robi to źle i ocet jest nieskuteczny. Wystarczy zrobić to tak, a odpływ i rury będę udrożnione. Sposób na zatkane rury

Wlej jedną szklankę tego do 3 l wody. Umyj tym okna, a nie będziesz już robisz tego inaczej

Czyste okna mają wpływ na estetykę i porządek w całym pomieszczeniu. Smugi i zacieki nie wyglądają estetycznie. Wiele osób skarży się, że nawet najdroższe płyny do szyb zawodzą i sprawiają, że na oknach pojawiają się smugi. Dodatkowo mycie okien jest dosyć męczącym i czasochłonnym zajęciem. Wiele osób zastanawia się, czy istnieją sposoby na mycie okien, po których szyby będą czyste przez dłuższy czas. Okazuje się, że świetnym rozwiązaniem są domowe płyny do szyb. Często są one o wiele bardziej skuteczne od tych kupnych.

Jednym z najlepszych sposobów na mycie okien domowymi sposobami jest nabłyszczać do zmywarki. Środek ten najczęściej zawiera w składzie alkohol oraz sok z cytryny. Takie połączenie jest genialnie dla szyb. Alkohol rewelacyjnie domywa wszelkie zabrudzenia i sprawia, że na szybach nie pojawiają się smugi, zaś sok z cytryny to naturalny nabłyszczacz. Na tak umytych oknach brud i zanieczyszczenia z powietrza rzadziej się osadzają, a szyby pięknie lśnią. Aby przygotować domowy płyn do szyb wystarczy, że do 3 l wody wlejesz jedną szklankę nabłyszczacza do zmywarki. Całość dobrze wymieszaj i miękką ściereczką przetrzyj szyby. Taki płyn też dobrze poradzi sobie z brudnymi framugami. Pamiętaj jednak, by do szyb stosować inną ścierkę niż tą do framug.

