Latem codziennie wieczorem rozpalam to. Dzięki temu śpi mi się lepiej, a może życie zmieniło się na lepsze! Zbawienne korzyści palenia liści laurowych

Wieczorem rozpalam liście laurowe. Domowe kadzidło, które odmieniło moje życie

Już od wielu miesięcy staram się codziennie palić kadzidła z liści laurowych. Nie wierzyłam, że palenie liści laurowych może przynieść tak pozytywne efekty. Palenie liści laurowych to nie nowy wynalazek. Już od setek lat wawrzyn traktowany jest jako magiczna roślina, która posiada szereg pozytywnych właściwości. Do domowego kadzidła z liści laurowych możesz wykorzystać zarówno wawrzyn suszony, jak i świeży. Praktyka palenia liści laurowych skutecznie uspokaja i wprowadza dobrą atmosferę. Szczególnie zauważyłam to latem, gdy kadzidła wpływają na moją jakość snu i łatwiej się zasypia. To jednak nie jedyne właściwości palenia liści laurowych.

Zalety palenia liści laurowych

Liście laurowe świetnie wpływają na atmosferę. Ich przyjemny aromat pomaga redukować stres i niwelować napięcia. Działa również relaksacyjnie. To jednak nie wszystko, palone liście laurowe wydzielają związki chemiczne, które pomagają w stanach chorobowych i udrażniają drogi oddechowe. Łagodzą one stany zapalne i pomagają sobie radzić z bólem. Latem kadzidła z liścia laurowych sprawdzą się jako naturalne odstraszacze owadów. Tlące się liście laurowe uwalniają olejki eteryczne takie jak eugenol i mircen, które odstraszają komary, muchy i inne owady.

