Jak wlać ocet do rur, by je udrożnić? Większość osób robi to źle i ocet jest nieskuteczny. Wystarczy zrobić to tak, a odpływ i rury będę udrożnione. Sposób na zatkane rury

Włosy, resztki kosmetyków i inne osady, które trafiają do odpływu mogą go zatkać. Brak konwersacji i czyszczenia odpływów często skutkuję zatkanymi rurami. W takiej sytuacji zanim wezwiesz hydraulika warto przetestować domowe metody. W internecie znajdziesz wiele sposobów na szybkie odetkanie rur przy pomocy tego, co masz w domu. Przy zatkanych rurach niezastąpiony okazuje się ocet. Kwas świetnie rozpuszcza wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które utknęły w odpływie. Zanim jednak sięgniesz po ocet, to sprawdź, jak zrobić to poprawnie. W innym przypadku sposób ten nie zadziała.

Ocet genialnie radzi sobie z niewielkimi zatorami i sprawdza się jako środek prewencyjny zapobiegającymi zatkanym rurom. Aby zadział prawidłowo należy używać ciepłego octu. W ten sposób dochodzi do reakcji chemicznej i ocet jest skuteczny. W małym garnku zagotuj 2 szklanki octu spirytusowego. Ciepłą ciesz wlej do zatkanego odpływu. Po tym czasie zalej odpływ wodą wymieszaną z solą kuchenną. Możesz również wpierw wsypać do odpływu kilka łyżek sody oczyszczone, odczekać około 30 minut i całość zalać wrzącym octem. Ten sposób udrożni rury i sprawi, że przepływ wody znów będzie prawidłowy. Sposób z octem możesz stosować prewencyjnie, aby zapobiegać zatorom.

