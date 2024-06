Zamiast do obiadu wysypuję to na trawnik wokół mrowiska. W kilka dni mrówki wynoszą się z mojego ogrodu. Ucieka nawet królowa. Jak się pozbyć mrówek?

Prosty sposób na to, jak schłodzić mieszkanie. W Hiszpanii tak radzą sobie z upałem, to lepsze niż wiatrak i bezpieczniejsze niż klimatyzacja

To moja najskuteczniejsza mieszanka, jaką dodaję do prania ręczników. Działa jak najlepszy proszek do prania, a ręczniki stają się przyjemnie miękkie niczym kocyk. Pranie ręczników

Czy mrówki to szkodniki?

Mrówki w ekosystemie są bardzo potrzebne. Pamiętaj, że leśne mrowiska są pod ochroną i nie należy ich niszczyć. Mrówki roznoszą nasiona i spulchniają glebę. Dodatkowo pełnią one w przyrodzie funkcję sanitarną i zjadają padlinę w lasach i na łąkach. Nieco inna sytuacja jest, gdy mrówki zadomowią się w Twoim ogrodzie. Podziemne korytarze mrowisk mogą doprowadzić do uszkodzenia trawnika, a nawet sprawić, że rośliny na rabatach zaczną obumierać. Mrówki mogą również niszczyć plony i utrudniać rozwój krzewom i kwiatom. Aby pozbyć się mrówek z ogrodu warto sięgnąć po domowe sposoby. Często są one równie skuteczne, co kupna chemia, a nie stanowią zagrożenia dla dzieci oraz zwierząt domowych.

Rozsypuję to wokół mrowiska i na długi czas mam spokój z mrówkami

Mrówki unikają pewnych zapachów. Szczególnie nie lubią ostrego aromatu papryczek chili. Wystarczy, że wokół mrowiska i w innych miejscach, gdzie żerują mrówki rozsypiesz przyprawę chili. Silny zapach działa odstraszająco i sprawi, że w kilka dni mrówki zmienią miejsca swojego bytowania. Chili działa również drażniąco na mrówki. Podobne działanie ma cynamon. Mrówki również nie lubią tego zapachu i unikają miejsc, gdzie rozsypany jest cynamon. Dla jeszcze lepszego efektu możesz wymieszać chili z cynamonem i rozsypać w ogrodzie w miejscach, gdzie pojawiają się mrówki.

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Dalej