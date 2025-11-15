Wystarczy wetrzeć to w deskę sedesową, a będzie jak nowa. Wszystkie zacieki i żółte plamy rozpuszczą się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różczki.. Czyszczenie deski sedesowej bez octu

2025-11-15 12:52

Toaleta to zdecydowanie jedno z najbardziej brudnych miejsc w całym domu. Często dużą uwagę poświęcamy czyszczeniu muszli klozetowej zapominając o desce sedesowej. Tam również osadzają się groźne bakterie, a deskę sedesową dotykamy dłońmi. Aby pozbyć się uciążliwych zabrudzeń z deski sedesowej możesz sięgnąć po sprawdzony specyfik z łazienki. Zamiast do prania dodaj go do czyszczenia deski sedesowej.

Czyszczenie deski sedesowej

Czyszczenie deski sedesowej
  • Deska sedesowa to siedlisko bakterii i wymaga regularnego czyszczenia, a żółte plamy bywają uporczywe.
  • Tradycyjne środki czystości często zawodzą, a domowe sposoby jak soda czy ocet mają swoje ograniczenia.
  • Odkryj potężny środek, który skutecznie usunie uporczywe plamy i przywróci desce blask, ale pamiętaj o bezpieczeństwie!

Wcieram ten środek w deskę sedesową i wszystkie żółte plamy znikają

Deska sedesowa często jest pomijana podczas czyszczenia toalety. To spory błąd, ponieważ na desce sedesowej również zbierają się setki tysięcy bakterii, a przy tym jest ona regularnie dotykana. Aby nie przenosić bakterii ważne jest mycie rąk po skorzystaniu toalety. Równie istotne jest dokładne czyszczenie deski sedesowej. Zdarza się jednak, ze doczyszczenie deski sedesowej z brudu oraz żółtych plam wcale nie jest łatwe. Tworzywa, z którego najczęściej wykonywane są deski sedesowe mają tendencje to zbierania brudu, który wżera się w tego rodzaju powierzchnie. Niektórzy czyszczą deski sedesowe płynem do mycia WC, ale najczęściej nie zdaje to swojego egzaminu. Wśród domowych sposobów jest także soda oczyszczona oraz biały ocet. Oba te środki posiadają właściwości czyszczące, są bakteriobójcze, a soda oczyszczona dodatkowo delikatnie wybiela powierzchnie. Na duże zabrudzenia sprawdzi się jednak inny płyn. 

Jak wyczyścić deskę sedesową? 

Do czyszczenia deski sedesowej świetnie przyda się wybielacz. To silny środek, który dogłębnie doczyści zabrudzenia, a przy tym dokładnie wybieli powierzchnie. Na niewielkie plamy wystarczy, że wetrzesz w nie wybielacz wybielacz i odczekasz około 15 minut. Po tym czasie należy dokładnie zmyć wybielacz z deski sedesowej. Jest on bardzo drażniący i żrący, a w kontakcie ze skórą może ją podrażnić. Zawsze podczas korzystania z wybielacza miej rękawice ochronne. Na mocno zabrudzoną deskę sedesową sprawdzi się kąpiel w wybielaczu. Rozmontuj i rozkręć deskę sedesową. Do dużej miejski wlej 3 litry wody i dodaj 1/3 wybielacza. Do tak przygotowanego roztworu włóż deskę sedesową i pozostaw ją tak na około 10 minut. Następnie całość dokładnie przepłucz pod bieżącą wodą. Żółte plamy i zacieki powinny zniknąć.

