Babcia zabierała dziadkowi i wrzucała do muszli klozetowej. W 30 minut toaleta była bielsza i odkamieniona. O takim sposobie na czyszczenie muszli klozetowej jeszcze nie słyszałaś

Odkryj rewolucyjne, domowe sposoby na nieskazitelną toaletę, które skutecznie zastąpią żrące chemikalia i są bezpieczne dla Twojego domu.

Wystarczy wrzucić do muszli klozetowej specjalną tabletkę, a po 30 minutach cieszyć się lśniącą czystością i blaskiem bez wysiłku.

Poznaj zaskakującą moc kapsułek do zmywarki, octu, a nawet czosnku w walce z kamieniem, osadami i nieprzyjemnymi zapachami.

Sprawdź, jaki jeden, powszechny błąd podczas spuszczania wody roznosi groźne bakterie po całej łazience i jak go uniknąć!

Wrzuć tą tabletkę do muszli klozetowej i odczekaj 30 minut. Toaleta będzie idealnie czysta i odkamieniona

Domowe sposoby na czyszczenie toalety zyskują coraz większą popularność. Okazuje się, że aby dokładnie wyszorować muszlę klozetową nie trzeba sięgać po silnie żrące płyny do WC. Eksperci od domowych metod przekonują, że istnieje wiele sposobów, które tak samo dobrze rozprawią się z zabrudzeniami oraz zarazkami. Najpopularniejsze sposoby to oczywiście soda oczyszczona oraz ocet. Oba te środki mają właściwości antybakteryjne i wybielające, dzięki czemu usuwają kamień i zacieki, a także zabijają żerujące w toalecie zarazki. Sodę oczyszczoną przed użyciem należy wymieszać z wodą z równych proporcjach, a ocet po prostu wlać do wnętrza muszli klozetowej. Jeżeli chcesz pozbyć się brzydkich zapachów ulatniających się z toalety to świetnym sposobem może okazać się czosnek. Wystarczy wrzuć kilka ząbków czosnku, a następnego dnia brzydkie aromaty będą zminimalizowane. Czosnek działa przeciwbakteryjnie i zabija zarazki, które często odpowiadają za nieprzyjemne aromaty.

Okazuje się jednak, że ocet i soda oczyszczona to niejedyne sposoby na domowe czyszczenie muszli klozetowej. Dość nietypową metodą jest wykorzystywanie tabletki do czyszczenia protez. Choć brzmi absurdalnie, ma to naukowe wyjaśnienie. Tabletki do czyszczenia protez zawierają silne właściwości antybakteryjne i wybielające, a są przy tym bezpieczne dla czyszczonych powierzchni. Delikatnie usuwają kamień i zacieki z wody, a także działają odkażająco. Wystarczy, że 1 lub 2 tabletki do czyszczenia protez wrzucisz do wnętrza muszli klozetowej, a następnie odczekać około 30 minut. Po tym czasie szczotką do WC dokładnie wyszoruj ścianki muszli oraz kołnierz pod deską sedesową. To właśnie tam zbiera się najwięcej brudu, o którym często się zapomina.

Jeżeli nie masz w domu tabletek do czyszczenia protez możesz sięgnąć także po kapsułki do zmywarki. Stanowią one świetną, awaryjną metodę na czyszczenie muszli klozetowej. Tabletki do zmywarki zawierają enzymy, które rozpuszczają kamień i osady z wody i pozostawiają powierzchnie idealnie czyste i odświeżone.

To największy błąd podczas korzystania z toalety. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że go popełnia

Największych błędem podczas korzystania z toalety wcale nie jest dotykanie dłońmi muszli klozetowej czy deski. Eksperci wskazują, że jest niezamykanie deski sedesowej podczas spuszczania wody. We wnętrzu muszli klozetowej znajduje się wiele bakterii, w tym groźne dla zdrowia gronkowce oraz bakterie e.coli. Podczas spuszczania wody mogą one wydostawać się z toalety i przenosić na inne przedmioty. Badania wykazały, że groźne dla zdrowia bakterie z toalety osadzały się na ręcznikach, a nawet na szczoteczkach do zębów. Pamiętaj, aby zawsze zamykać deskę sedesową podczas spuszczania wody.

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