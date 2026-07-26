Błąd, który popełnia wielu z nas. Tak sprawisz, że chleb nie spleśnieje i dłużej będzie świeży

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-26 9:36

Świeże bułki i chleb znikają z kuchennych stołów błyskawicznie, jednak często po jednym lub dwóch dniach tracą swój doskonały smak i stają się twarde. Niektórzy uważają, że to wina gorszej jakości produktów, ale w rzeczywistości kluczowy jest odpowiedni sposób przechowywania. Wystarczy wdrożyć w życie jeden drobny nawyk, aby pieczywo zachowało świeżość przez znacznie dłuższy czas.

Dwa bochenki rumianego chleba na blasze w piekarniku. O sposobach na świeżość pieczywa przeczytasz na SE.
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  • Szybkie tracenie świeżości przez pieczywo to zjawisko, które wiele osób przypisuje słabej jakości wypieków, zapominając, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie przechowywanie.
  • Popularne nawyki, jak trzymanie chleba na kuchennym blacie, w lodówce lub w plastikowej torbie, mogą przyspieszać wysychanie albo sprzyjać pojawieniu się pleśni, co w konsekwencji prowadzi do marnowania jedzenia.
  • Okazuje się, że drobna modyfikacja sposobu przechowywania potrafi diametralnie wydłużyć czas przydatności do spożycia, zachowując smak i odpowiednią teksturę chleba.
  • Ten prosty krok nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a przynosi same korzyści – zmniejsza wyrzucanie żywności i gwarantuje, że pieczywo smakuje, jakby dopiero co wyszło z piekarni.

Chleb znajduje się w menu większości polskich gospodarstw domowych praktycznie każdego dnia. Zależy nam na tym, by był smaczny i miękki przez możliwie długi czas. Niestety, w wielu przypadkach popełniamy błędy, które doprowadzają do szybkiego czerstwienia bądź rozwoju pleśni. W rezultacie wyrzucamy żywność do śmieci, przyczyniając się do niepotrzebnego marnotrawstwa.

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Jak przechowywać pieczywo? O tym musisz pamiętać

Miejsce, w którym trzymamy chleb, ma ogromne znaczenie dla jego trwałości. Niektórzy kładą go bezpośrednio na kuchennym blacie, inni wybierają lodówkę albo szczelnie zamykają w foliowej torbie. Choć te rozwiązania wydają się praktyczne, nie gwarantują długotrwałej świeżości wypieków. Zmiana jednego drobnego przyzwyczajenia może przynieść zaskakująco dobre efekty.

Nigdy nie przechowuj pieczywa w ten sposób. Plastik to wróg świeżości

Rozwiązanie problemu polega na zrezygnowaniu z plastiku i zastąpieniu go woreczkiem wykonanym z lnu lub bawełny. Chleb pozostawiony w szczelnej folii szybko staje się podatny na pleśń, ponieważ wilgoć nie ma jak uciec. Z kolei tradycyjna torba papierowa sprzyja błyskawicznemu wysychaniu. W naturalnych tkaninach następuje odpowiednia cyrkulacja powietrza, dzięki czemu chleb nie traci wilgoci i pozostaje pyszny przez dłuższy czas.

Worek z chlebem lub bułkami powinien trafić do czystego, suchego chlebaka. Ważne jest, by unikać źródeł ciepła i słońca. Konieczne jest też regularne usuwanie okruszków z chlebaka, ponieważ mogą one sprzyjać rozwijaniu się grzybów. W przypadku zakupu większej ilości wypieków warto rozważyć pokrojenie ich i schowanie do zamrażarki. Po wyjęciu i rozmrożeniu pieczywo będzie niemal tak samo dobre, jak świeże, co zapobiegnie wyrzucaniu resztek.

Wprowadzenie tych drobnych poprawek do codziennej rutyny nic nie kosztuje, a może sprawić, że chleb będzie nadawał się do jedzenia przez wiele dni. Takie rozwiązanie sprzyja środowisku i pozwala oszczędzić pieniądze, gwarantując jednocześnie doskonały smak domowych kanapek.

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