Jarmark U Babci Anny w Katowicach. Ponad 180 wystawców i wyjątkowy klimat Nikiszowca

Letnie miesiące na Górnym Śląsku są nierozerwalnie związane z Jarmarkiem U Babci Anny. W tym roku ta ogromna, regionalna impreza zaplanowana jest na niedzielę, 26 lipca, w godzinach od 10:00 do 20:00 w centrum zabytkowego osiedla Nikiszowiec.

Tradycyjnie już wydarzenie to połączone jest z odpustem parafialnym przy kościele św. Anny. Dzięki temu uliczki ożywają i wypełniają się lokalnymi specjałami, rękodziełem i atrakcjami dla całych rodzin.

W wydarzeniu weźmie udział ponad 180 twórców i sprzedawców z różnych stron Polski. Klienci będą mogli nabyć m.in. ręcznie tworzoną biżuterię, unikalną ceramikę, dekoracje do domu, odzież szytą i dzierganą, a także tradycyjne przetwory i wyroby kulinarne.

Oprócz stoisk z rzemiosłem nie zabraknie popularnych śląskich przysmaków, tradycyjnych odpustowych straganów i urozmaiconej strefy z jedzeniem. Najmłodsi uczestnicy jarmarku ucieszą się m.in. z łańcuszkowej karuzeli zlokalizowanej na dziedzińcu, a czas umilać będą całodzienne koncerty i występy. Organizatorzy zapewniają, że muzyka wprowadzi uczestników w klimat beztroskiego, włoskiego „dolce vita”.

Aby uniknąć problemów komunikacyjnych, zorganizowano darmowe kursy autobusowe do Nikiszowca. Będą one wyruszać z parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Murckowskiej, dworca PKP w Katowicach oraz z Centrum Przesiadkowego Zawodzie. Pasażerowie wysiądą na przystanku Janów Zamkowa Skwer, tuż obok miejsca odpustu.

Tak wyglądała zeszłoroczna edycja odpustu na Nikiszu:

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Historia odpustu przy kościele św. Anny na Nikiszowcu

Jarmark U Babci Anny jest kontynuacją wieloletniej tradycji odpustowej parafii pod wezwaniem św. Anny. Początki tego święta datuje się na ubiegły wiek, kiedy to rozwijał się kult św. Anny, mocno zakorzeniony wśród mieszkańców Górnego Śląska, a samo osiedle zamieszkiwali głównie górnicy.

Sama parafia została utworzona w 1912 roku, a patronalne święto obchodzone 26 lipca było kluczowym momentem w kalendarzu rodzin pracujących w kopalni „Giesche”. Po uroczystościach religijnych przed kościołem pojawiały się stragany oferujące charakterystyczne obwarzanki, słodycze i zabawki, wokół których gromadziły się lokalne rodziny.

Dzisiejszy Jarmark U Babci Anny stara się pielęgnować te historyczne zwyczaje. Wydarzenie to harmonijnie spaja aspekt religijny z promowaniem lokalnej kultury, śląskiej kuchni i regionalnego rzemiosła. Organizatorem imprezy, która może liczyć na wsparcie ze strony Urzędu Miasta Katowice, jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych.