Wakacje będą krótsze! Uczniowie aż stracą tydzień wolnego. Jest jeden haczyk

Krótsze wakacje dla uczniów. Zmiany już zapowiedziano

Władze North Yorkshire przedstawiły projekt kalendarza roku szkolnego 2027/2028. Zakłada on, że letnie wakacje będą trwały sześć tygodni, a nie siedem, jak w poprzednim roku szkolnym. Oznacza to, że tysiące uczniów wróci do szkolnych ławek wcześniej, niż mogliby się spodziewać.

Choć sześciotygodniowe wakacje są w Wielkiej Brytanii standardem, ubiegłoroczna, siedmiotygodniowa przerwa okazała się wyjątkiem. Teraz uczniowie znów będą mieli krótszy odpoczynek.Polscy uczniowie nie mają co narzekać Na tle brytyjskich rówieśników polscy uczniowie mogą czuć się uprzywilejowani. Letnie wakacje w Polsce trwają około dziewięciu tygodni – od końca czerwca do początku września. To jedne z najdłuższych wakacji szkolnych w Europie.

Nie oznacza to jednak, że polski kalendarz szkolny jest korzystniejszy pod każdym względem. Brytyjskie dzieci mają wolne jesienią. Polskie nie. W Wielkiej Brytanii rok szkolny jest podzielony na więcej krótszych okresów nauki. Uczniowie mogą liczyć m.in. na tygodniową przerwę jesienną, przypadającą zazwyczaj pod koniec października. W Polsce takiego odpoczynku nie ma – po rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie uczą się praktycznie bez dłuższej przerwy aż do okresu świątecznego.

Również zimowa przerwa świąteczna w Wielkiej Brytanii często trwa około dwóch tygodni. W Polsce bywa krótsza, ponieważ jej długość zależy od układu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w kalendarzu. W niektórych latach uczniowie mają zaledwie kilkanaście dni wolnego.

Dłuższe wakacje czy więcej przerw w roku?

Od lat eksperci dyskutują, który model jest lepszy. Polski system zapewnia bardzo długie wakacje letnie, ale stosunkowo niewiele przerw w trakcie roku szkolnego. Brytyjski kalendarz rozkłada odpoczynek bardziej równomiernie – uczniowie częściej mają tygodniowe ferie i przerwy między semestrami, jednak odbywa się to kosztem krótszych wakacji.

Dla wielu polskich uczniów wiadomość z Anglii może być więc dobrą okazją do spojrzenia na własny kalendarz szkolny z innej perspektywy. Choć w Polsce nie ma jesiennego "half term", a przerwa bożonarodzeniowa nie zawsze jest długa, to właśnie letnie wakacje należą do najdłuższych w Europie.

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