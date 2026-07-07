Paraliż na lotnisku we Włoszech! Tysiące osób utknęły na Sycylii. Wybuchnie wulkan?!

Włoskie lotnisko w Katanii wstrzymało operacje lotnicze z powodu intensywnej aktywności wulkanicznej Etny, paraliżując ruch turystyczny w szczycie sezonu.

Setki pasażerów, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii po odwołaniu lotów do kilku miast w Polsce, a utrudnienia potrwają co najmniej do wtorkowego popołudnia.

Sprawdź, jakie prawa przysługują Ci w przypadku odwołania lotu i jak możesz uzyskać zwrot kosztów lub zapewnić sobie opiekę przewoźnika.

Pierwszy komunikat o tym, że lotnisko zostanie tymczasowo zamknięte, pojawił się w poniedziałek, 6 lipca. Zarząd lotniska w Katanii poinformował w komunikacie, że w następstwie aktywności wulkanicznej wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do godziny 20 w poniedziałek. "Zaznaczono zarazem, że normalnie funkcjonuje lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 kilometrów od Katanii. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo".

Samoloty do Polski nie wyleciały z Sycylii

W poniedziałkowy wieczór przekazano, że utrudnienia potrwają do wtorkowego ranka, do godz. 10. Teraz wiadomo już, że loty zostały odwołane co najmniej do godz. 14. W najnowszym komunikacie zaznaczono, że trwa "faza erupcyjna Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny". Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. W Katanii trwa wzmożony wakacyjny ruch turystów. Co z Polakami?

Co zrobić, gdy odwołają nasz lot?

Wiadomo, że wczoraj wieczorem odwołano między innymi lot do Wrocławia, a dziś nie wyleciały stamtąd samoloty do Warszawy, Krakowa i Katowic. Co mogą zrobić pasażerowie, których lot został odwołany? Zgodnie z tym, o czym informuje Europejskie Centrum Konsumenckie w pierwszej kolejności powinni zostać poinformowani o przysługujących im prawach przez przewoźnika. Linie powinny zaproponować wybór – zwrot ceny biletu (tracąc jednocześnie prawo do opieki), albo kontynuację podróży w najbliższym możliwym terminie. W przypadku wyboru tej drugiej opcji przewoźnik ma obowiązek zapewnienia pasażerom opieki, tj. posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem a hotelem, gdy występuje konieczność dłuższego oczekiwania na lot zastępczy. Jeżeli linia lotnicza nie zapewni odpowiedniej opieki, pasażer może domagać się zwrotu pieniędzy na podstawie kopii paragonów/faktur.