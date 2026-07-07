Paraliż na lotnisku we Włoszech! Tysiące osób utknęły na Sycylii. Wybuchnie wulkan?!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-07-07 10:29

Od poniedziałku (6 lipca) pasażerowie, którzy mieli wracać z Sycylii, przeżywają koszmar. Lotnisko w Katanii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna, trwającej od nocy z niedzieli na poniedziałek. Utrudnienia miały trwać do wtorku (7 lipca) do godz. 10, jednak już wiadomo, że lotnisko nie będzie funkcjnowało jeszcze przez co najmniej kilka godzin. Wśród odwołanych lotów są także te do Polski. Co tam się dzieje?

Samolot na lotnisku w Katanii, a w tle dymiący wulkan Etna. O utrudnieniach dla podróżnych przeczytasz na SE.
Autor: Aeroporto di Catania/viaggioinsicilia.it/ Materiały prasowe Port lotniczy w Katanii
  • Włoskie lotnisko w Katanii wstrzymało operacje lotnicze z powodu intensywnej aktywności wulkanicznej Etny, paraliżując ruch turystyczny w szczycie sezonu.
  • Setki pasażerów, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii po odwołaniu lotów do kilku miast w Polsce, a utrudnienia potrwają co najmniej do wtorkowego popołudnia.
  • Sprawdź, jakie prawa przysługują Ci w przypadku odwołania lotu i jak możesz uzyskać zwrot kosztów lub zapewnić sobie opiekę przewoźnika.

Pierwszy komunikat o tym, że lotnisko zostanie tymczasowo zamknięte, pojawił się w poniedziałek, 6 lipca. Zarząd lotniska w Katanii poinformował w komunikacie, że w następstwie aktywności wulkanicznej wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do godziny 20 w poniedziałek. "Zaznaczono zarazem, że normalnie funkcjonuje lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 kilometrów od Katanii. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo".

Samoloty do Polski nie wyleciały z Sycylii

W poniedziałkowy wieczór przekazano, że utrudnienia potrwają do wtorkowego ranka, do godz. 10. Teraz wiadomo już, że loty zostały odwołane co najmniej do godz. 14. W najnowszym komunikacie zaznaczono, że trwa "faza erupcyjna Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny". Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. W Katanii trwa wzmożony wakacyjny ruch turystów. Co z Polakami?

Co zrobić, gdy odwołają nasz lot?

Wiadomo, że wczoraj wieczorem odwołano między innymi lot do Wrocławia, a dziś nie wyleciały stamtąd samoloty do Warszawy, Krakowa i Katowic. Co mogą zrobić pasażerowie, których lot został odwołany? Zgodnie z tym, o czym informuje Europejskie Centrum Konsumenckie w pierwszej kolejności powinni zostać poinformowani o przysługujących im prawach przez przewoźnika. Linie powinny zaproponować wybór – zwrot ceny biletu (tracąc jednocześnie prawo do opieki), albo kontynuację podróży w najbliższym możliwym terminie. W przypadku wyboru tej drugiej opcji przewoźnik ma obowiązek zapewnienia pasażerom opieki, tj. posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem a hotelem, gdy występuje konieczność dłuższego oczekiwania na lot zastępczy. Jeżeli linia lotnicza nie zapewni odpowiedniej opieki, pasażer może domagać się zwrotu pieniędzy na podstawie kopii paragonów/faktur. 

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