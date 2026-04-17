W te dni uczniowie nie pójdą do szkoły! W 2027 roku wszystko zacznie się 1 dzień wcześniej. Ważne informacje dla uczniów i rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz ferii zimowych 2027, kontynuując podział na trzy tury.

W 2027 roku ferie rozpoczną się 18 stycznia, czyli dzień wcześniej niż w poprzednim roku.

Trzy tury ferii mają na celu lepsze rozłożenie ruchu turystycznego i efektywniejsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej.

Ferie zimowe 2027 dzień wcześniej. Kiedy uczniowie będą mieć wolne od szkoły?

W 2026 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz pierwszy wskazało homogram ferii zimowych z trzema, zamiast czterech, tur. Taka decyzja podyktowana była chęcią ułatwienia logistyki zimowych wyjazdów oraz planowania urlopów przez rodziców. Decyzja ta nie została przyjęta optymistycznie, w wielu rodziców obawiało się, że trzy tury ferii zimowych spowodują jeszcze większe obłożenie w obiektach turystycznych. - Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach - poinformowała wtedy na łamach wprost.pl Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Tuz po zakończeniu ferii zimowych 2026 MEN opublikował kalendarz na przyszły rok. Wynika z niego, że zimowa przerwa od zajęć dydaktycznych znów podzielona będzie na trzy tury. W przeciwieństwie do lat, gdy ferie zimowy odpływały się w czterech turach terminy poszczególnych województw nie będą się na siebie nakładały. Wcześniej kolejna tura ferii zimowych zaczynała się w drugim tygodniu wolnego poprzedniego turnusu. Dla przykładu w 2023 roku od 16 do 29 stycznia wolne miały województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, zaś 23 stycznia zaczynała się kolejna tura dla województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

W 2027 roku pierwsza tura ferii zimowych zacznie się 18 stycznia, podczas, gdy w 2026 roku zimowa przerwa wystartowała 19. W sumie ferie zimowe 2027 odbędą się w następujących turach:

W terminie 18-31 stycznia 2027

dolnośląskie,

łódzkie,

opolskie,

podkarpackie,

podlaskie,

śląskie.

W terminie 1-14 lutego 2027

lubelskie,

mazowieckie,

pomorskie,

świętokrzyskie.

W terminie 15-28 lutego 2027

kujawsko-pomorskie,

lubuskie,

małopolskie,

warmińsko-mazurskie,

wielkopolskie,

zachodniopomorskie.

