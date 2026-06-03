Diecezja Bydgoska ostrzega wiernych. W sieci pojawiła się „parafia”, która nie istnieje

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-03 21:47

Diecezja Bydgoska wydała ważny komunikat dla wiernych. Jak poinformowano na oficjalnej stronie diecezji, w internecie działa strona sugerująca istnienie parafii pw. św. Szymona i Tadeusza w Bydgoszczy. Kuria podkreśla jednak, że taka parafia nie istnieje, a podmiot prezentujący się w sieci nie należy do struktur Kościoła katolickiego.

Diecezja Bydgoska ostrzega wiernych. W sieci pojawiła się „parafia”, która nie istnieje

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Autor: Screen/ Archiwum prywatne

W opublikowanym komunikacie Diecezja Bydgoska odniosła się do strony internetowej funkcjonującej pod adresem „parafia-szymonaitadeusza.com”. Jak zaznaczono, zawarte tam informacje mogą wprowadzać wiernych w błąd, sugerując działalność rzymskokatolickiej parafii pw. św. Szymona i Tadeusza przy ul. Zachodniej 19 w Bydgoszczy.

Kuria stanowczo podkreśla, że na terenie diecezji nie istnieje parafia o takiej nazwie ani pod wskazanym adresem.

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Jednocześnie podkreślamy, że podmiot prezentujący się na wskazanej stronie internetowej nie należy do struktur Diecezji Bydgoskiej, nie posiada kościelnej osobowości prawnej uznawanej przez Kościół katolicki oraz nie działa za zgodą biskupa bydgoskiego – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Diecezję Bydgoską.

Władze diecezji apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wierni proszeni są, aby nie wpłacali żadnych pieniędzy, nie przekazywali danych osobowych i nie korzystali z usług oferowanych przez podmiot działający pod wskazanym adresem internetowym bez wcześniejszego sprawdzenia jego statusu kanonicznego.

Jak podkreślono, Diecezja Bydgoska podjęła już działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Chodzi przede wszystkim o ochronę wiernych przed możliwym wprowadzeniem w błąd poprzez bezprawne wykorzystywanie nazw, symboli i terminologii kościelnej.

Przedstawiciele kurii przypominają również, że wszelkie informacje dotyczące parafii, wspólnot i instytucji kościelnych działających na terenie diecezji najlepiej weryfikować za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy lub korzystając wyłącznie z oficjalnych kanałów informacyjnych Diecezji Bydgoskiej.

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