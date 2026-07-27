To nie zwierzę zrobiło coś takiego. Leśnicy szukają sprawcy zniszczeń

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-07-27 11:22

To wstrząsające odkrycie w lasach między Bydgoszczą a Piłą. Ktoś celowo zerwał korę z 11 drzew, skazując je na pewne obumarcie. Leśnicy apelują do wszystkich świadków o kontakt i pomoc w odnalezieniu sprawcy dewastacji.

Pnie sosen z celowo zdrapaną korą w lesie. O wandalizmie w Leśnictwie Laskownica przeczytasz na SE.
Autor: Nadleśnictwo Szubin, Lasy Państwowe/ Facebook

Dramat drzew w Leśnictwie Laskownica

W pobliżu Mieczkowa, na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Szubin, dokonano aktu bezmyślnego wandalizmu. Nieznany sprawca zedrzeć miał całkowicie korę z 11 drzew, niszcząc także warstwę podkorową. Pracownicy lasów podkreślają, że takich ran nie da się uleczyć i rośliny z pewnością uschną.

Jak przekazuje Radio Eska, eksperci są całkowicie pewni, że za dewastacją stoi człowiek. Żadne dzikie zwierzę nie pozostawiłoby takich śladów.

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Nie tylko korę, ale także warstwę podkorową, która prowadzi substancje odżywcze z korony do korzeni i z korzeni do korony. W związku z tym niestety te drzewa przypuszczamy, że umrą, a nawet mamy pewność. To jest strata przyrodnicza. Las ma 67 lat, więc takie drzewa, w tym miejscu ujrzymy dokładnie za 67 lat – mówi dziennikarzowi Radia Eska Piotr Siuda, komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Szubin.

Apel leśników o pomoc w złapaniu wandala

Podejrzenia budzi fakt, że kawałki zdemontowanej kory zniknęły z miejsca zdarzenia. Zdaniem spacerowiczów i samych służb leśnych, wandal najpewniej ukradł surowiec do własnych celów, co potwierdza celowe działanie.

Przedstawiciele Nadleśnictwa Szubin zwracają się z gorącą prośbą do okolicznych mieszkańców. Każdy, kto w ostatnich dniach zauważył kogokolwiek podejrzanego w lasach koło Mieczkowa, powinien natychmiast to zgłosić.

Osoby dysponujące jakimikolwiek wskazówkami proszone są o telefon bezpośrednio do Straży Leśnej (52 391 03 10). Nawet najdrobniejszy szczegół może naprowadzić mundurowych na trop sprawcy, który dokonał przestępstwa przeciwko przyrodzie.

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