To nie zwierzę zrobiło coś takiego. Leśnicy szukają sprawcy zniszczeń

Dramat drzew w Leśnictwie Laskownica

W pobliżu Mieczkowa, na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Szubin, dokonano aktu bezmyślnego wandalizmu. Nieznany sprawca zedrzeć miał całkowicie korę z 11 drzew, niszcząc także warstwę podkorową. Pracownicy lasów podkreślają, że takich ran nie da się uleczyć i rośliny z pewnością uschną.

Jak przekazuje Radio Eska, eksperci są całkowicie pewni, że za dewastacją stoi człowiek. Żadne dzikie zwierzę nie pozostawiłoby takich śladów.

Nie tylko korę, ale także warstwę podkorową, która prowadzi substancje odżywcze z korony do korzeni i z korzeni do korony. W związku z tym niestety te drzewa przypuszczamy, że umrą, a nawet mamy pewność. To jest strata przyrodnicza. Las ma 67 lat, więc takie drzewa, w tym miejscu ujrzymy dokładnie za 67 lat – mówi dziennikarzowi Radia Eska Piotr Siuda, komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Szubin.

Apel leśników o pomoc w złapaniu wandala

Podejrzenia budzi fakt, że kawałki zdemontowanej kory zniknęły z miejsca zdarzenia. Zdaniem spacerowiczów i samych służb leśnych, wandal najpewniej ukradł surowiec do własnych celów, co potwierdza celowe działanie.

Przedstawiciele Nadleśnictwa Szubin zwracają się z gorącą prośbą do okolicznych mieszkańców. Każdy, kto w ostatnich dniach zauważył kogokolwiek podejrzanego w lasach koło Mieczkowa, powinien natychmiast to zgłosić.

Osoby dysponujące jakimikolwiek wskazówkami proszone są o telefon bezpośrednio do Straży Leśnej (52 391 03 10). Nawet najdrobniejszy szczegół może naprowadzić mundurowych na trop sprawcy, który dokonał przestępstwa przeciwko przyrodzie.