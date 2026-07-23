Rozbita szyba w piaskownicy w Świeciu. Kawałki szkła mogły zranić dzieci

Zagrożenie pojawiło się na terenie rekreacyjnym przy ulicy Kościuszki w Świeciu, zlokalizowanym niedaleko Bydgoszczy. Nieznany sprawca z premedytacją lub przez bezmyślność zniszczył dużą szybę tuż obok zabawek, z których na co dzień korzystają najmłodsi mieszkańcy.

Przybyli na miejsce urzędnicy znaleźli wokół mnóstwo ostrych odłamków. Część stłuczonego szkła powbijała się bezpośrednio w podłoże. Magdalena Arczyńska-Górna, reprezentująca Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy poinformowała, że znaleziono fragmenty mierzące nawet 20 centymetrów.

— Znaleziono fragmenty szkła nawet o 20-centymetrowej długości, częściowo wbite w piasek. Dlatego ciężko nam zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piasek — przekazała urzędniczka.

O niebezpieczeństwie poinformował służby jeden z czujnych przechodniów. Po zlokalizowaniu odłamków szkła natychmiast podjęto decyzję o wyłączeniu obiektu z użytku. Teren został zabezpieczony, aby wyeliminować ryzyko skaleczenia się przez bawiące się tam pociechy.

Mieszkańcy oburzeni sytuacją na placu zabaw w Świeciu. „Aż trudno uwierzyć”

Lokalna społeczność nie kryje swojego gniewu. Sąsiedzi zauważają, że w takich okolicznościach niezwykle łatwo o dramatyczny finał. Dzieci pochłonięte zabawą nie zwracają uwagi na ukryte w piasku niespodzianki.

— Aż trudno uwierzyć, że ktoś mógł to zrobić. To ktoś nieodpowiedzialny albo chory. Niedobrze się dzieje, ludzie są niedobrzy dla siebie. Co te dzieci mają robić? — mówią okoliczni mieszkańcy.

Na ten moment nie ustalono, kim jest osoba stojąca za zniszczeniem szklanej tafli, ani jakie były motywy jej działania. Władze samorządowe już w czwartek przekazały sprawę organom ścigania, licząc na to, że funkcjonariusze szybko namierzą chuligana.

Zamknięty plac zabaw w Świeciu. Konieczna wymiana piasku

Ryzyko dla zdrowia było na tyle duże, że władze zrezygnowały ze zwykłego sprzątania terenu. Obecnie na placu zabaw trwają zaawansowane prace polegające na wymianie całego piasku. Aby przyśpieszyć całą procedurę, na miejsce skierowano specjalistyczne maszyny.

Dzieci będą mogły wrócić na plac zabaw dopiero wtedy, gdy teren zostanie kompleksowo uprzątnięty z zanieczyszczeń i uznany za całkowicie bezpieczny.

Samorząd zwraca się z prośbą do świadków o kontakt w celu ujęcia sprawcy. Jeśli policjantom uda się zatrzymać osobę odpowiedzialną, lokalne władze planują obciążyć ją wszystkimi kosztami poniesionymi na rzecz naprawy i rekultywacji piaskownicy.