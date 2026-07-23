Pogoda dla Bydgoszczy: 24-26 lipca

Przed mieszkańcami Bydgoszczy weekend z rosnącymi temperaturami. Każdy kolejny dzień, od piątku do niedzieli, będzie przynosił coraz cieplejsze powietrze. Niestety, ta tendencja nie pójdzie w parze ze stabilną, słoneczną aurą przez cały ten czas. Ostatni dzień wolnego przyniesie zauważalne pogorszenie warunków, z chmurami i deszczem na czele.

Pogodny start weekendu. Jaki będzie piątek i sobota?

Weekend w Bydgoszczy rozpocznie się od bardzo przyjemnej aury. Już w piątek, 24 lipca, termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia około 24 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, jednak synoptycy nie przewidują żadnych opadów. Wiatr będzie odczuwalny, ale nieuciążliwy, wiejący z prędkością około 4 m/s. Noc z piątku na sobotę zapowiada się dość chłodno – temperatura spadnie do około 11 stopni.

Sobota, 25 lipca, przyniesie kontynuację dobrych warunków i jeszcze cieplejsze powietrze. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 26 stopni Celsjusza, co sprawia, że będzie to idealny dzień na spędzanie czasu na zewnątrz. Podobnie jak dzień wcześniej, deszcz nie jest prognozowany, a zachmurzenie pozostanie na umiarkowanym poziomie. Wiatr delikatnie osłabnie do około 3 m/s. Noc będzie już wyraźnie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 13 stopni.

Niedziela przyniesie zmianę. Nadciągają chmury i deszcz

Nagły zwrot w pogodzie nastąpi w niedzielę, 26 lipca. Chociaż będzie to najcieplejszy dzień weekendu z temperaturą dochodzącą do 27 stopni, to słońca zobaczymy znacznie mniej. Zachmurzenie nad Bydgoszczą wzrośnie do dużego, a wraz z nim pojawią się niewielkie opady deszczu. Prognozy wskazują na sumę opadów rzędu 0,6 mm, co w praktyce oznacza raczej przelotny i lekki deszcz, a nie intensywną ulewę. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek, osiągając około 4 m/s. Najbliższa noc będzie również najcieplejsza – temperatura nie powinna spaść poniżej 17 stopni.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni wyraźnie sugeruje, że piątkowe popołudnie i cała sobota to najlepszy czas na aktywności na świeżym powietrzu. To idealna okazja do spacerów wzdłuż rzeki, wizyty w miejskich parkach czy relaksu na zewnątrz, bez obaw o deszcz i przy rosnącej temperaturze. Z kolei planując niedzielę, warto wziąć pod uwagę nadchodzącą zmianę aury. Choć opady mają być niewielkie, gęstsze chmury i deszcz mogą wpłynąć na komfort wypoczynku. Dobrym pomysłem może być przygotowanie alternatywy, która pozwoli spędzić czas pod dachem, lub po prostu zabranie ze sobą parasola.

Dane pogodowe: OpenWeather