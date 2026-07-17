Krystaliczna woda i plaże schowane w gęstym lesie. Te urokliwe miejsca znajdziesz godzinę drogi od Grudziądza

Nie musicie planować dalekich i kosztownych podróży, aby cieszyć się szerokimi plażami, krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. W promieniu godziny drogi od Grudziądza kryją się wyjątkowe akweny – od zrewitalizowanych, nowoczesnych kąpielisk miejskich po leśne perełki ukryte w sercu Borów Tucholskich. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych, strzeżonych miejsc z doskonałą infrastrukturą rekreacyjną i pomostami, na które warto wyskoczyć w każdy wolny weekend.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Upał w Grudziądzu? Te plaże i kąpieliska masz na wyciągnięcie ręki!