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Błyskawiczny wypad nad wodę? Nie ma problemu. Tutaj dojedziesz z Grudziądza autem w mniej niż 30 minut
Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Grudziądza.
- Kąpielisko Plaża Miejska (Rudnik) – dojazd zajmuje około 10 minut (dystans to około 7 km). To absolutny klasyk zlokalizowany nad Jeziorem Rudnickim Wielkim, kuszący szeroką, piaszczystą plażą i doskonałym zapleczem rekreacyjnym. Na miejscu czekają na Was punkty gastronomiczne, nowoczesne toalety, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz place zabaw. Sezon trwa od 13 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-19:00.
- Kąpielisko Plaża Tarpno – dojazd zajmuje około 8 minut (dystans to około 5 km). Zrewitalizowana, nowoczesna przestrzeń nad Jeziorem Tarpno to idealny wybór na ekspresowy wypad po pracy. Kameralna, piaszczysta plaża oferuje nowoczesne zaplecze sanitarne, wypożyczalnię leżaków i sprzętu pływającego, a także bezpieczny plac zabaw. Sezon trwa od 13 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-19:00.
- Kąpielisko Gminny Ośrodek Sportów Wodnych w Białym Borze – dojazd zajmuje około 12 minut (dystans to około 8 km). Usytuowany na południowym brzegu Jeziora Rudnickiego Wielkiego ośrodek przyciąga fanów aktywnego wypoczynku i sportów wodnych. Oferuje piaszczystą plażę, świetnie wyposażoną wypożyczalnię kajaków, rowerów wodnych oraz bezpieczną strefę kąpielową dla najmłodszych. Sezon trwa od 15 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Starogrodzkie (Chełmno) – dojazd zajmuje około 25 minut (dystans to około 30 km). Malowniczo położona plaża nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie to tętniący życiem ośrodek z piaszczysto-trawiastym brzegiem, molo, placem zabaw i bogatą ofertą wypożyczalni sprzętu wodnego. To doskonałe, przyjazne miejsce na rodzinny relaks. Sezon trwa od 26 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
Godzina drogi i jesteś na plaży. Miejsca w zasięgu 60 minut jazdy samochodem od Grudziądza
- Kąpielisko Trzcianno (Łoboda) – dojazd zajmuje około 55 minut (dystans to około 65 km). Prawdziwa leśna perełka Borów Tucholskich (gmina Śliwice), urzekająca krystalicznie czystą wodą i piaszczystym brzegiem. Na plażowiczów czekają dwa pomosty, strefa dla dzieci, boisko do siatkówki oraz nowoczesny budynek z toaletami i prysznicami. Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 12:00-18:00.
- Głęboczek (Tuchola) – dojazd zajmuje około 55 minut (dystans to około 70 km). Kameralne i otoczone gęstym lasem kąpielisko nad Jeziorem Głęboczek w Tucholi gwarantuje doskonałe warunki do kąpieli. Znajdziecie tu drewniany pomost, czystą plażę, wypożyczalnię sprzętu plażowego oraz zaplecze gastronomiczno-sanitarne. Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Bysław – dojazd zajmuje około 60 minut (dystans to około 75 km). Jezioro Bysławskie w sercu Borów Tucholskich to jedno z najczystszych i najpiękniejszych miejsc w regionie. Plaża oferuje rozbudowane pole namiotowe, sanitariaty, plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz wypożyczalnię kajaków i łodzi. Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Cekcyn – dojazd zajmuje około 60 minut (dystans to około 75 km). Wyjątkowo zadbana plaża gminna nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim kusi świetnym pomostem i bogatą infrastrukturą. Działa tu świetna wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, łodzie, rowery wodne), boisko do siatkówki, plac zabaw ze zjeżdżalniami oraz lokalny punkt gastronomiczny. Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Gostycyn - Piła – dojazd zajmuje około 60 minut (dystans to około 80 km). Dzika przyroda i kojąca cisza to największe atuty strzeżonej plaży nad Jeziorem Średnim (zwanym Piłą). Wokół piaszczystego brzegu rośnie malowniczy las dający przyjemny cień, a czysta woda zachęca do kąpieli. Sezon trwa od 1 lipca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 12:00-18:00 od poniedziałku do pt. oraz 12:00-20:00 w soboty i niedziele.
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Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?
Szykujcie się na szybki wypad, ale zróbcie to sprytnie! Przed wyjazdem koniecznie sprawdźcie stan korków na trasach wylotowych z Grudziądza. Pamiętajcie, że w godzinach szczytu lub podczas weekendowych upałów czas dojazdu może się znacznie wydłużyć, co może zmienić krótką przejażdżkę w dłuższą podróż. Na miejscu trzymajcie się najważniejszej zasady bezpieczeństwa: kąpcie się wyłącznie w strefach strzeżonych i bacznie obserwujcie flagi ratowników.