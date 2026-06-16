Tutaj w Bydgoszczy powstanie miejskie kąpielisko. Drewniane pomosty, trawiasta plaża i dużo zieleni

Zadanie zwyciężyło w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim na ponadosiedlowe projekty, otrzymując ponad 6 tysięcy głosów. Umowa na budowę kąpieliska została podpisana pod koniec 2024 roku, ale pozwolenie na budowę wydano dopiero 6 maja 2026 roku.

Kąpielisko powstanie w Parku Centralnym w Bydgoszczy, w sąsiedztwie Torbydu oraz hal sportowych Immobile Łuczniczka i Grupy Moderator Areny Bydgoszcz. 28 maja teren budowy przekazano wykonawcy, firmie Ebud-Przemysłówka, której zadaniem będzie wykonanie zbiornika przepływowego wraz z kanałem doprowadzającym i odprowadzającym wodę z rzeki Brdy z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość inwestycji to 23,8 miliona złotych, z czego 8,8 mln złotych to pieniądze pozyskane z rządowego dofinansowania.

Wiem, jak bardzo na takim miejscu zależy mieszkankom i mieszkańcom. Letnie wypady nad wodę do Pieczysk, Chmielnik czy Borówna to coś z życiorysu prawie każdego mieszkańca Bydgoszczy, bez względu na pokolenie. Cieszę się, że teraz takie miejsce, w otoczeniu przyrody, powstanie w sercu Bydgoszczy - mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.

W ramach inwestycji powstanie zbiornik o powierzchni 3,6 tysiąca metrów kwadratowych - będzie miał 240 metrów długości i 44 metry szerokości. Wytyczone zostaną dwie strefy - dla pływających (do 2,5 m głębokości) oraz osób nieumiejących pływać (1,2 m głębokości). Z kolei pomost ograniczy płytki brodzik dla dzieci o głębokości do 40 cm. Przy jednym z trzech pomostów zamontowane zostaną drabinki z poręczami, o które zabiegali miłośnicy morsowania.

Ponadto, w ramach inwestycji powstanie plaża trawiasta ze strefami rekreacyjnymi, a także prysznice, przebieralnie czy obiekty dla ratowników. Wybudowany zostanie niewielki budynek z niezbędnym zapleczem socjalno-gospodarczym. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu kąpieliska znajdą się też stanowiska dla foodtrucków.

Budowa zbiornika będzie wymagała wycięcia 48 drzew, ale w zamian wykonawca nasadzi 88 nowych drzew. Dodatkowo, w ramach projektu rewitalizacji terenów przy halach sportowych nasadzonych zostanie jeszcze 100 kolejnych drzew. Zamontowane zostaną także skrzynki lęgowe dla ptaków i wiewiórek oraz schrony dla nietoperzy.

Zgodnie z umową zakończenie inwestycji planowane jest 27 maja 2027 roku. Jednak na podstawie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, podstawowy okres prowadzenia prac przewidziano na okres 1 listopada - 28 lutego. Poza tym terminem roboty będą mogły być prowadzone tylko po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia od nadzoru przyrodniczego o braku występowania lęgów lub chronionych gatunków bezkręgowców w obrębie drzew.

Nie wiadomo więc, czy uda się dotrzymać terminu zapisanego w umowie. Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta Bydgoszczy przewiduje, że Bydgoszczanie skorzystają z kąpieliska dopiero latem 2028 roku.

Przypomnijmy, że budowa miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym w Bydgoszczy spotkała się z krytyką części przyrodników i ornitologów, którzy zwracają uwagę, że inwestycja może zniszczyć część siedlisk i miejsc lęgu wielu gatunków zwierząt, głównie ptaków.