RCB rozesłało ważny alert do milionów Polaków. Link prowadzi donikąd!

W piątek, 31 lipca przed godziną 8.00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do odbiorców na terenie całego kraju. W wiadomości znalazła się zachęta do pobrania cyfrowej wersji „Poradnika Bezpieczeństwa”, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Treść wiadomości była krótka:

MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz: http://poradnikbezpieczenstwa.gov.pl

‼️Uwaga! Alert RCB‼️„MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz: https://t.co/jPnO9ZVPet"Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju. pic.twitter.com/KGRifVKxF9— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 31, 2026

Problem pojawił się jednak chwilę później. Po wejściu na wskazany adres internetowy użytkownicy zamiast poradnika zobaczyli komunikat o tym, że ta witryna jest nieosiągalna. Również przed godziną 9.00 witryna pozostawała nieaktywna, co uniemożliwiało pobranie materiałów, o których informował alert.

Zapowiedź udostępnienia poradnika w wersji elektronicznej pojawiła się po wydarzeniach z nocy ze środy na czwartek (29/30 lipca). W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej mieszkańcy części województw podkarpackiego i lubelskiego usłyszeli syreny alarmowe. Wielu z nich zwracało jednak uwagę, że nie otrzymali wówczas powiadomień SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ani o zagrożeniu, ani o jego odwołaniu. 30 lipca szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że procedury związane z ostrzeganiem ludności cywilnej podczas ostatnich zdarzeń zadziałały prawidłowo.

Zapowiedział także, że „Poradnik Bezpieczeństwa”, który wcześniej trafił do gospodarstw domowych w wersji papierowej, zostanie udostępniony także w formie cyfrowej. Piątkowy alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całej Polski. Na razie nie wiadomo, kiedy strona internetowa zacznie działać i umożliwi pobranie poradnika.