RCB rozesłało ważny alert do milionów Polaków. Link prowadzi donikąd!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-31 8:45

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w piątek rano (31 lipca) alert do mieszkańców całej Polski, zachęcając do pobrania cyfrowej wersji „Poradnika Bezpieczeństwa”. Problem w tym, że wskazana w wiadomości strona internetowa nie działa, a użytkownicy nie mogą pobrać zapowiadanego materiału.

Minister Marcin Kierwiński przemawia do mikrofonów. Obok miniatura grafiki Alert RCB. O awarii systemu czytaj w SE.
Autor: x.com / Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Wojtek Jargiło/ PAP

W piątek, 31 lipca przed godziną 8.00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do odbiorców na terenie całego kraju. W wiadomości znalazła się zachęta do pobrania cyfrowej wersji „Poradnika Bezpieczeństwa”, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Treść wiadomości była krótka:

MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz: http://poradnikbezpieczenstwa.gov.pl

Problem pojawił się jednak chwilę później. Po wejściu na wskazany adres internetowy użytkownicy zamiast poradnika zobaczyli komunikat o tym, że ta witryna jest nieosiągalna. Również przed godziną 9.00 witryna pozostawała nieaktywna, co uniemożliwiało pobranie materiałów, o których informował alert.

Zapowiedź udostępnienia poradnika w wersji elektronicznej pojawiła się po wydarzeniach z nocy ze środy na czwartek (29/30 lipca). W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej mieszkańcy części województw podkarpackiego i lubelskiego usłyszeli syreny alarmowe. Wielu z nich zwracało jednak uwagę, że nie otrzymali wówczas powiadomień SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ani o zagrożeniu, ani o jego odwołaniu. 30 lipca szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że procedury związane z ostrzeganiem ludności cywilnej podczas ostatnich zdarzeń zadziałały prawidłowo. 

Zapowiedział także, że „Poradnik Bezpieczeństwa”, który wcześniej trafił do gospodarstw domowych w wersji papierowej, zostanie udostępniony także w formie cyfrowej. Piątkowy alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całej Polski. Na razie nie wiadomo, kiedy strona internetowa zacznie działać i umożliwi pobranie poradnika.

Myśleliśmy, że to koniec świata....
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki