Szokujący apel w sieci! 54-latek miał wzywać do zabijania policjantów i ich rodzin

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ prowadzi postępowanie przeciwko 54-letniemu R.W., podejrzanemu o publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni. Jak przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska, mężczyzna zamieścił w internecie wpis, w którym wzywał do zabijania policjantów oraz członków ich rodzin.

Do wykrycia wpisu doszło dzięki funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy namierzyli autora publikacji. Mężczyzna został zatrzymany, a podczas przeszukania zabezpieczono trzy telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.

Śledczy ustalili, że 54-latek założył konto w serwisie społecznościowym, wykorzystując dane niezgodne z jego prawdziwą tożsamością. Prokuratura przedstawiła mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni poprzez opublikowanie wpisu zawierającego wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.

Jak podaje PAP, podejrzany był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego.

Za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni 54-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.