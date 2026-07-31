Szokujący apel w sieci! 54-latek miał wzywać do zabijania policjantów i ich rodzin

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-31 8:10

54-letni mężczyzna stanie przed sądem po tym, jak w mediach społecznościowych opublikował wpis nawołujący do zabójstw policjantów oraz członków ich rodzin. Jak informuje PAP, autora wpisu namierzyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Usłyszał już zarzut.

Dwaj policjanci prowadzą skutego 54-latka do budynku prokuratury. O szczegółach zatrzymania przeczytasz na SE.
Autor: CBZS/ Materiały prasowe

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ prowadzi postępowanie przeciwko 54-letniemu R.W., podejrzanemu o publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni. Jak przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska, mężczyzna zamieścił w internecie wpis, w którym wzywał do zabijania policjantów oraz członków ich rodzin.

Do wykrycia wpisu doszło dzięki funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy namierzyli autora publikacji. Mężczyzna został zatrzymany, a podczas przeszukania zabezpieczono trzy telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.

Śledczy ustalili, że 54-latek założył konto w serwisie społecznościowym, wykorzystując dane niezgodne z jego prawdziwą tożsamością. Prokuratura przedstawiła mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni poprzez opublikowanie wpisu zawierającego wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.

Jak podaje PAP, podejrzany był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego.

Za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni 54-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.

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