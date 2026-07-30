Pogoda dla Bydgoszczy: 31 lipca - 2 sierpnia

Koniec lipca i początek sierpnia w Bydgoszczy zapowiadają się pod znakiem pogodowej niestabilności. Weekend pokaże dwa zupełnie inne oblicza aury. Podczas gdy piątek przywita mieszkańców letnim upałem, tak sobota przyniesie gwałtowne załamanie pogody z deszczem i wyraźnie niższymi temperaturami. Niedziela będzie kontynuacją chłodniejszych warunków, choć opady mają być już znacznie słabsze.

Gorący i pochmurny początek weekendu

Piątek, 31 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Bydgoszczy. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet około 32 stopni Celsjusza. Noc również zapowiada się bardzo ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie 20°C. Mimo tak wysokich wartości na niebie dominować będzie duże zachmurzenie. Na szczęście chmury nie powinny przynieść opadów – prognozowane są jedynie śladowe ilości deszczu. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając około 3 m/s.

Sobota przyniesie gwałtowną zmianę

W sobotę, 1 sierpnia, pogoda w Bydgoszczy zmieni się diametralnie. Przede wszystkim odczuwalne będzie wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie aż o kilka stopni w porównaniu do piątku i wyniesie około 25°C. To jednak nie koniec zmian. Prognozy wskazują na nadejście umiarkowanych, a okresami intensywnych opadów deszczu. Spadnie go naprawdę sporo, co może utrudnić realizację planów na świeżym powietrzu. Temperatura w nocy obniży się do około 19°C. Wiatr pozostanie słaby, z prędkością około 2 m/s.

Spokojniejsza, ale chłodna niedziela

Niedziela, 2 sierpnia, będzie najchłodniejszym dniem weekendu, szczególnie o poranku i w nocy. Temperatura minimalna spadnie do około 16°C. W ciągu dnia termometry pokażą wartości zbliżone do sobotnich, czyli maksymalnie 25 stopni. Niebo nad Bydgoszczą wciąż będzie w dużej mierze pokryte chmurami. Mogą pojawić się również przelotne opady deszczu, jednak będą one znacznie słabsze niż te prognozowane na sobotę. Prędkość wiatru nie ulegnie zmianie i utrzyma się na poziomie około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Taka prognoza wymaga elastyczności w planowaniu weekendowego wypoczynku. Gorący piątek, mimo zachmurzenia, sprzyja aktywnościom na zewnątrz. To dobra okazja na dłuższy spacer czy relaks w miejskich parkach. Z kolei deszczowa i znacznie chłodniejsza sobota to idealny moment, by nadrobić zaległości kulturalne. Warto rozważyć wizytę w miejscach, które oferują atrakcje pod dachem. Niedziela, choć nadal chłodna i pochmurna, daje już więcej możliwości. Krótsze wyjście na zewnątrz będzie możliwe, ale warto mieć w zanadrzu plan awaryjny na wypadek przelotnego deszczu.

Dane pogodowe: OpenWeather