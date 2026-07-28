Policja szuka ich od lat. Oto najbardziej poszukiwani przestępcy w Polsce [GALERIA]

Za niektórymi z nich listy gończe wystawiono wiele lat temu. Mimo licznych policyjnych akcji, publikacji wizerunków i apeli do społeczeństwa wciąż pozostają na wolności. To mężczyźni poszukiwani za zabójstwa – jedne z najpoważniejszych przestępstw przewidzianych w polskim prawie.

Policja regularnie publikuje ich zdjęcia oraz rysopisy, licząc na pomoc obywateli. Funkcjonariusze podkreślają, że nawet z pozoru nieistotna informacja może przyczynić się do zatrzymania osoby poszukiwanej. W wielu przypadkach to właśnie dzięki sygnałom od świadków udaje się odnaleźć przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Trzeba jednak pamiętać, że osoby poszukiwane za zabójstwa mogą być niebezpieczne. Policja apeluje, aby w przypadku ich rozpoznania nie próbować zatrzymywać ich na własną rękę. Najbezpieczniej jest jak najszybciej powiadomić funkcjonariuszy, przekazując miejsce pobytu lub inne informacje, które mogą pomóc w ich ujęciu.

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W naszej galerii prezentujemy aktualne zdjęcia mężczyzn poszukiwanych za zabójstwa. To osoby, które od lat wymykają się policjantom w różnych częściach Polski. Wizerunki oraz informacje o nich pochodzą z oficjalnej bazy polskiej policji.

Jeżeli rozpoznajecie któregoś z poszukiwanych lub wiecie, gdzie może przebywać, skontaktujcie się z policją. Można zadzwonić pod numer telefonu wskazany w opisie konkretnego poszukiwanego, wysłać wiadomość na adres [email protected] lub zgłosić się do najbliższej jednostki policji. Informacje można również przekazać, dzwoniąc pod numery alarmowe 112 lub 997.

Policja zapewnia, że dane osób przekazujących informacje pozostają poufne. Funkcjonariusze gwarantują zachowanie w tajemnicy tożsamości osób, które pomagają w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanych.

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w galerii pochodzą z oficjalnego serwisu poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 28 lipca 2026 roku.