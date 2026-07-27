55-metrowa figura Maryi budzi emocje. Milioner stawia giganta, a turyści już nadciągają

Budowa 55-metrowej Maryi w Konotopiu na finiszu

Na Kujawach, a dokładniej w miejscowości Konotopie, dobiegają końca prace nad stworzeniem największego na Starym Kontynencie pomnika Matki Boskiej. Jak podaje Radio Eska, monument w połączeniu ze specjalnym tarasem widokowym wzniesie się na imponującą wysokość 55 metrów. Choć oficjalną inaugurację zaplanowano dopiero na 15 sierpnia, to już teraz plac budowy jest oblegany przez zaintrygowanych turystów.

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Turyści oceniają gigantyczny pomnik Matki Boskiej

Dziennikarz Radia Eska, Dawid Olszewski, postanowił osobiście sprawdzić, jak inwestycja wygląda z bliska i porozmawiał z osobami, które postanowiły odwiedzić to miejsce. Wśród odwiedzających nie brakuje głosów pełnych podziwu dla rozmachu całego przedsięwzięcia.

Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie. Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykończający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce – mówi jedna z kobiet.

Nie wszyscy jednak patrzą na przedsięwzięcie wyłącznie z entuzjazmem.

Robi wrażenie ta wielkość. Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital, ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje – dodają inni rozmówcy Radia Eska.

Zwolnienia na Śląsku a budowa na Kujawach

Warto zaznaczyć, że gigantyczna rzeźba finansowana jest wyłącznie z prywatnej kasy zamożnego biznesmena Romana Karkosika oraz jego małżonki. Warto też nadmienić w ramach ciekawostki, że obecnie najwyższym tego typu obiektem na świecie jest 98-metrowy posąg wzniesiony na Filipinach.

Budowa gigantycznej figury zbiegła się jednak w czasie z trudną sytuacją w innej firmie należącej do biznesmena. Chodzi o Walcownię Metali Dziedzice na Śląsku, gdzie początkowo zapowiadano masowe zwolnienia. Ostatecznie, po trudnych negocjacjach ze stroną związkową, zredukowano liczbę wypowiedzeń z 200 do 150.

Inwestycja na Kujawach nie jest powiązana z problemami na Śląsku, ale wzbudza kontrowersje.