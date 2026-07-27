Kolejna nowa twarz w "Tańcu z Gwiazdami". Do ekipy dołącza mistrzyni z Francji

Estelle François dołącza do ekipy "Tańca z Gwiazdami"

Stacja Polsat dba o to, aby sympatycy formatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" nie narzekali na nudę. Produkcja sukcesywnie odkrywa karty, prezentując zarówno uczestników, jak i wybitnych profesjonalistów szkolących uczestników w najnowszej odsłonie show. Niedawno poinformowano publiczność, że na telewizyjnym parkiecie zamelduje się ponownie powracający po przerwie Roman Osadchiy, a w roli zupełnego nowicjusza wystąpi Kacper Rutka. Do tego grona dołącza właśnie kolejna świeża krew, czyli urodzona we Francji tancerka, Estelle François.

Kim jest Estelle François? Najważniejsze informacje

Debiutująca na szklanym ekranie Estelle François zaczęła swoją przygodę z parkietem jako dziewięciolatka, choć szczegóły dotyczące jej obecnego wieku pozostają tajemnicą. Mimo że trenerka pochodzi z Francji, brała udział w wielu mistrzostwach Polski, notując tam znaczące rezultaty. Na swoim koncie ma również występy na prestiżowych imprezach w Blackpool i Bournemouth, a także w zmaganiach rangi World Open i International Open organizowanych między innymi w Paryżu, Lyonie oraz Antwerpii. W życiu prywatnym związana jest z Sebastianem Gułajem, który również profesjonalnie zajmuje się tańcem. Życie pary można podglądać w internecie, gdzie na Instagramie Francuzka figuruje pod nickiem @_.estelka._.

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Uczestnicy "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" 2026

Producenci wciąż podsycają emocje, ujawniając kolejne gwiazdorskie nazwiska. W walce o słynną Kryształową Kulę zmierzą się jesienią 2026 roku aktorki Helena Englert i Izabela Kuna, a także aktorzy Krzysztof Kwiatkowski oraz Piotr "Guma" Gumulec. Na parkiecie zaprezentują się również wokalistki Monika Borzym i Mandaryna, influencerzy Dominik Rupiński i Matteo Brunetti, a stawkę uzupełnia utytułowana zawodniczka mieszanych sztuk walki, Joanna Jędrzejczyk.

Poznaliśmy także dotychczasową listę zawodowych tancerzy zaangażowanych w projekt. Znalazły się na niej następujące osoby:

Michał Bartkiewicz

Estelle François

Sara Janicka

Michał Kassin

Kamil Kuroczko

Roman Osadchiy

Kacper Rutka

Izabela Skierska

Julia Suryś-Stromecka

Daria Syta-Grobelna

Magdalena Tarnowska

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