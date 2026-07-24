Kacper Rutka nowym tancerzem w "Tańcu z Gwiazdami". Kim jest debiutant programu Polsatu?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-24 13:22

Polsat ogłosił, że w najbliższej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" pojawi się nowy profesjonalny tancerz. Swój telewizyjny debiut zaliczy jesienią 2026 roku. Tym szczęśliwcem został Kacper Rutka. Przedstawiamy kluczowe fakty z życia mężczyzny, który poprowadzi jedną ze znanych postaci w nadchodzącym sezonie widowiska.

Kacper Rutka w "Tańcu z Gwiazdami"

Kacper Rutka to tancerz, który pojawi się w nowej odsłonie popularnego widowiska Polsatu. Jego obecność w formacie nie jest dziełem przypadku, ponieważ wziął udział w otwartym naborze na profesjonalnych partnerów. Przesłuchania te zapowiedziano jeszcze w trakcie finału wiosennej ramówki. W ostatecznym rozrachunku to właśnie on okazał się najlepszy. Dzięki swojemu świetnemu zaprezentowaniu się podczas castingu Kacper Rutka dołączył do ekipy profesjonalistów w "Tańcu z Gwiazdami". Na ten moment pozostaje tajemnicą, u boku jakiej gwiazdy wystąpi, jednak jego występy będziemy mogli śledzić już od jesieni 2026 roku. Jakie informacje o zwycięzcy przekazał sam Polsat?

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Kim jest Kacper Rutka?

Kacper Rutka wychował się w dolnośląskim Strzegomiu. Od dziecka przejawiał ogromne zdolności do tańca, co błyskawicznie przyniosło mu triumfy w różnych zawodach. Posiada on na swoim koncie wiele tytułów mistrza Polski zarówno w stylu standardowym, jak i latynoamerykańskim. W 2019 roku zdobył złoty medal na mistrzostwach świata pod szyldem federacji WDC w rywalizacji w 10 tańcach w kategorii wiekowej poniżej 19 lat. Reprezentował również kraj na znaczących zawodach International Championships w Wielkiej Brytanii oraz na juniorskich mistrzostwach globu. Dołączenie do ekipy "Tańca z Gwiazdami" to dla niego szansa na pokazanie swoich umiejętności milionom widzów w całej Polsce. Mocno mu kibicujemy!

Kto wystąpi w nowym "Tańcu z Gwiazdami"?

Wiadomo już, kto weźmie udział w jesiennej edycji tanecznego show. Na liście uczestników kolejnej odsłony "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" pojawią się:

  • Matteo Brunetti
  • Helena Englert
  • Piotr „Guma” Gumulec
  • Krzysztof Kwiatkowski
  • Marta „Mandaryna” Wiśniewska
  • Izabela Kuna
  • Joanna Jędrzejczyk
  • Monika Borzym
  • Dominik Rupiński
Kacper Rutka w sportowym stroju wysoko unosi nogę na drodze w górach. O debiucie tancerza w Polsacie przeczytasz na SE.
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