A jednak Królikowski pojawi się w "Ranczu"! To bratanek nieodżałowanego Pawła i gwiazdor "Na Wspólnej"

Jesienią w TVP zobaczymy 11. sezon kultowego serialu pod tytułem "Ranczo. Zemsta wiedźm". Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiedział, że pomimo nieodżałowanej straty gwiazd serii, Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki, nie zamierza uśmiercać granych przez nich bohaterów. Wciąż jednak nie ujawniono, w jaki sposób twórcy wyjaśnią nieobecność Kusego.

Na szczęście, jest już pewne nazwisko Królikowski ponownie pojawi się przy serialu i nie stanie się to za sprawą sztucznej inteligencji. Do obsady "Rancza" dołączył Michał Królikowski, syn Rafała Królikowskiego i bratanek Pawła.

Kogo zagra młody Królikowski?

Wiadomo już, że 24-letni aktor wcieli się w funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Będzie odpowiadał za ochronę prezydenta Pawła Kozioła, granego przez Cezarego Żaka.

W nowych odcinkach "Rancza" w role funkcjonariuszy SOP wcielą się także Natalia Gadomska znana z roli Wioletty Białuski w "Na Wspólnej", Janusz Onufrowicz - Grzegorz w "M jak miłość" i Adrian Zaremba - znanyjako Tomek, narzeczony Oli w serialu "Dziewczyny ze Lwowa".

Kim jest Michał Królikowski?

Michał Królikowski jest aktorem młodego pokolenia. Syn Rafała Królikowskiego jest aktywny w filmie, telewizji, teatrze i dubbingu. Aktor ma 25 lat, a w jego rodzinie aż roi się od gwiazd. Tata to Rafał Królikowski, wujkiem był nieodżałowany Paweł Królikowski, a kuzynem jest Antoni Królikowski. Na początku Michał Królikowski nie chciał być aktorem, tylko piłkarzem. Jednak geny dały o sobie znać - już w liceum odkrył pasję do gry aktorskiej, m.in. dzięki roli Winicjusza w szkolnej inscenizacji "Quo Vadis". Michał Królikowski aktualnie studiuje na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie i jest absolwentem Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochota, uczestniczył także w warsztatach aktorskich u Doroty Zięciowskiej i Zbigniewa Kalety.

Michał zadebiutował w 2020 roku w filmie "20 40 20" i od tego czasu zagrał w uwielbianych serialach: "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Na sygnale", "Leśniczówka" oraz w kryminalnym serialu "Śleboda", gdzie wcielił się w postać Bożydara Pysiora. Młody Królikowski znany jest także z dubbingu - użyczył głosu w polskiej wersji filmu Marvela "Spider-Man: Poprzez multiwersum".

Co się stanie z Kusym i Japyczem?

Wciąż nie wiadomo natomiast, jak scenarzyści rozwiążą wątki bohaterów granych przez aktorów, którzy odeszli w ostatnich latach. Dotyczy to nie tylko Kusego, ale również Stacha Japycza, granego przez Franciszka Pieczkę, oraz Jerry'ego Smitha, w którego wcielał się Jeff Butcher. Twórcy zapowiadają jednak, że nie zamierzają definitywnie żegnać tych postaci z serialowym światem. Jak pisał "Super Express", Daniel Olbrychski zagra całkowicie nową postać, Ignacego Japycza - kuzyna Jana i Stanisława Japyczów. Miał być dotąd nieobecny z powodu braku regularnego kontaktu.

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