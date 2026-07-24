Ponad 20 lat temu brylowali w "Zostać miss". Niektórych byście teraz NIE POZNALI

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-24 13:21

"To od Ciebie bije blask, dla Ciebie jest to najważniejszy dzień.Twoje piękno pozna świati cały świat zakocha się". W pewnym momencie ten tekst śpiewała cała Polska. "Zostać Miss" w Polsacie było fenomenem w latach emisji. Odważny serial z nagością, ale i mocnymi żartami w tle. Jak po ponad 20 latach zmienili się bohaterowie obu części?

"Zostać Miss" podbijało Polskę 

Serial "Zostać Miss" zadebiutował na antenie telewizji Polsat w 2001 roku i szybko zyskał status kultowej produkcji komediowej. Fabuła skupiała się na konkursie mody, pokazując jednocześnie absurdy świata mody. Chociaż pokazywało to czasami w formie żartobliwej, wiele scen oburzało widzów, jak np. powszechne sceny nagości czy przedmiotowe traktowanie kobiet. Za reżyserię odpowiadał Wojciech Pacyna, który sprawnie połączył wątki satyryczne z elementami obyczajowymi.

Oni grali w "Zostać Miss":

Rok emisji - 2001 rok. 

Tak zmieniała się Anita Werner

"Zostać Miss 2", czyli kontynuacja bez szczęśliwego zakończenia 

Po fenomenie pierwszego sezonu "Zostać Miss" postanowiono zrobić kontynuację serialu. Akcja sequela przeniosła się w nowe rejonu rywalizacji, prezentując organizację kolejnych edycji konkursów piękności oraz dramaty osobiste uczestniczek. Było jeszcze więceh humoru, więcej dramatów i mrocznych scen. 

Choć serial był prawdziwą kuźnią talentów, 2 sezon wypadł gorzej niż 1. W pewnym momencie Polsat ogłosił, że stanowi on już zamkniętą sagę i nie powstaną kolejne części.

Kto grał w "Zostać Miss 2":

  • Dorota Kamińsk;
  • Wojciech Wysocki;
  • Agnieszka Włodarczyk;
  • Magdalena Górska;
  • Joanna Kupińska;
  • Michał Milowicz;
  • Karolina Nowakowska;
  • Jerzy Bończak;
  • Artur Dziurman;
  • Jan Nowicki;
  • Magdalena Czerwińska;
  • Arkadiusz Głogowski;
  • Jacek Braciak.

Rok emisji - 2003. 

"Zostać Miss" po ponad 20 latach 

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają bohaterowie serialu "Zostać Miss" po ponad 20 latach od emisji. Niektórzy przeszli ogromną metamorfozę i z trudem ich poznaliśmy! Musicie to zobaczyć w galerii zdjęć

Pięć uśmiechniętych aktorek z serialu Zostać Miss na tle roślin. O zmianach u bohaterów przeczytasz na SE.
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