Ponad 20 lat temu brylowali w "Zostać miss". Niektórych byście teraz NIE POZNALI

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"Zostać Miss" podbijało Polskę
Serial "Zostać Miss" zadebiutował na antenie telewizji Polsat w 2001 roku i szybko zyskał status kultowej produkcji komediowej. Fabuła skupiała się na konkursie mody, pokazując jednocześnie absurdy świata mody. Chociaż pokazywało to czasami w formie żartobliwej, wiele scen oburzało widzów, jak np. powszechne sceny nagości czy przedmiotowe traktowanie kobiet. Za reżyserię odpowiadał Wojciech Pacyna, który sprawnie połączył wątki satyryczne z elementami obyczajowymi.
Oni grali w "Zostać Miss":
- Dominika Figurska;
- Aleksandra Nieśpielak;
- Violetta Kołakowska;
- Wojciech Wysocki;
- Dorota Kamińska;
- Jerzy Bończak
- Agnieszka Włodarczyk;
- Anita Werner;
- Małgorzata Socha;
- Przemysław Sadowski;
- Artur Dziurman;
- Ewa Gawryluk;
- Jolanta Fraszyńska;
- Sławomir Orzechowski;
- Piotr Polk.
Rok emisji - 2001 rok.
"Zostać Miss 2", czyli kontynuacja bez szczęśliwego zakończenia
Po fenomenie pierwszego sezonu "Zostać Miss" postanowiono zrobić kontynuację serialu. Akcja sequela przeniosła się w nowe rejonu rywalizacji, prezentując organizację kolejnych edycji konkursów piękności oraz dramaty osobiste uczestniczek. Było jeszcze więceh humoru, więcej dramatów i mrocznych scen.
Choć serial był prawdziwą kuźnią talentów, 2 sezon wypadł gorzej niż 1. W pewnym momencie Polsat ogłosił, że stanowi on już zamkniętą sagę i nie powstaną kolejne części.
Kto grał w "Zostać Miss 2":
- Dorota Kamińsk;
- Wojciech Wysocki;
- Agnieszka Włodarczyk;
- Magdalena Górska;
- Joanna Kupińska;
- Michał Milowicz;
- Karolina Nowakowska;
- Jerzy Bończak;
- Artur Dziurman;
- Jan Nowicki;
- Magdalena Czerwińska;
- Arkadiusz Głogowski;
- Jacek Braciak.
Rok emisji - 2003.
"Zostać Miss" po ponad 20 latach
Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają bohaterowie serialu "Zostać Miss" po ponad 20 latach od emisji. Niektórzy przeszli ogromną metamorfozę i z trudem ich poznaliśmy! Musicie to zobaczyć w galerii zdjęć