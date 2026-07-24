Ponad 20 lat temu brylowali w "Zostać miss". Niektórych byście teraz NIE POZNALI

"Zostać Miss" podbijało Polskę

Serial "Zostać Miss" zadebiutował na antenie telewizji Polsat w 2001 roku i szybko zyskał status kultowej produkcji komediowej. Fabuła skupiała się na konkursie mody, pokazując jednocześnie absurdy świata mody. Chociaż pokazywało to czasami w formie żartobliwej, wiele scen oburzało widzów, jak np. powszechne sceny nagości czy przedmiotowe traktowanie kobiet. Za reżyserię odpowiadał Wojciech Pacyna, który sprawnie połączył wątki satyryczne z elementami obyczajowymi.

Oni grali w "Zostać Miss":

Rok emisji - 2001 rok.

Tak zmieniała się Anita Werner

"Zostać Miss 2", czyli kontynuacja bez szczęśliwego zakończenia

Po fenomenie pierwszego sezonu "Zostać Miss" postanowiono zrobić kontynuację serialu. Akcja sequela przeniosła się w nowe rejonu rywalizacji, prezentując organizację kolejnych edycji konkursów piękności oraz dramaty osobiste uczestniczek. Było jeszcze więceh humoru, więcej dramatów i mrocznych scen.

Choć serial był prawdziwą kuźnią talentów, 2 sezon wypadł gorzej niż 1. W pewnym momencie Polsat ogłosił, że stanowi on już zamkniętą sagę i nie powstaną kolejne części.

Kto grał w "Zostać Miss 2":

Dorota Kamińsk;

Wojciech Wysocki;

Agnieszka Włodarczyk;

Magdalena Górska;

Joanna Kupińska;

Michał Milowicz;

Karolina Nowakowska;

Jerzy Bończak;

Artur Dziurman;

Jan Nowicki;

Magdalena Czerwińska;

Arkadiusz Głogowski;

Jacek Braciak.

Rok emisji - 2003.

"Zostać Miss" po ponad 20 latach

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają bohaterowie serialu "Zostać Miss" po ponad 20 latach od emisji. Niektórzy przeszli ogromną metamorfozę i z trudem ich poznaliśmy! Musicie to zobaczyć w galerii zdjęć