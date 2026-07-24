Johnny Depp wraca po skandalu z Amber Heard. Pierwsza rola nie jest przypadkowa

Johnny Depp wystąpi jako Ebenezer Scrooge

Powrót Johnny'ego Deppa do amerykańskiej branży filmowej odbywa się z dużym rozmachem. W trakcie trwającego obecnie festiwalu Comic-Con w San Diego zaprezentowano aktora w roli Ebenezera Scrooge'a - centralnej postaci w znanej historii stworzonej przez Charlesa Dickensa. Wybór tej konkretnej kreacji na pierwszy projekt po okresie ostracyzmu ma szczególne znaczenie. „Opowieść wigilijna” opowiada o możliwości naprawy błędów i uzyskania przebaczenia, choć udostępniony trailer wskazuje, że produkcja „Ebenezer” będzie miała dość nietuzinkowy i bezkompromisowy charakter.

Nowy film o Ebenezerze Scrooge'u skupi się na jego przeszłości

Zwiastun pokazany na Comic-Conie wyraźnie sugeruje, że reżyser Ti West inspirował się stylem Tima Burtona. Atmosfera i estetyka „Ebenezera” przywodzą na myśl takie produkcje jak „Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street”, w związku z czym Johnny Depp z pewnością czuł się na planie bardzo komfortowo. Największą uwagę zwraca jednak hasło reklamowe: „Zanim został Scroogem, był Ebenezerem”. Oznacza to, że fabuła prawdopodobnie opowie o młodości znanego skąpca, zanim stał się postacią znaną z „Opowieści wigilijnej”. To ciekawy pomysł, biorąc pod uwagę liczne dotychczasowe ekranizacje dzieła Dickensa, który uzasadnia powstanie kolejnej wersji (choć ostateczny efekt ocenią widzowie).

Gwiazdorska obsada w filmie z Johnnym Deppem. Kiedy premiera?

W obsadzie filmu „Ebenezer” oprócz Johnny'ego Deppa (dla którego to pierwszy projekt po burzliwym rozstaniu z Amber Heard) znaleźli się również znani aktorzy. Na ekranie pojawią się m.in. Andrea Riseborough („Dobry chłopiec”), Ian McKellen („X-Men”, „Władca Pierścieni”), Tramell Tillman („Rozdzielenie”), Rupert Grint („Harry Potter”) oraz Sam Claflin (cykl „Igrzyska śmierci”). Reżyserią zajął się Ti West, znany z trylogii horrorów „X”, „Pearl” i „MaXXXine”, opierając się na scenariuszu napisanym przez Nathaniela Halperna (twórcy „Legionu”). Premiera kinowa „Ebenezera” została zaplanowana na 13 listopada 2026 roku.

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Trudny rozwód Johnny'ego Deppa z Amber Heard i wycofanie z branży

W przeszłości Johnny Depp i Amber Heard uchodzili za jedną z najbardziej znanych par w Hollywood, jednak ich relacja zakończyła się, gdy w 2016 roku aktorka złożyła dokumenty rozwodowe. Zainicjowało to ciąg wzajemnych zarzutów dotyczących stosowania przemocy i zniesławienia, które finał znalazły w głośnym procesie, zakończonym porozumieniem między stronami na przełomie 2022 i 2023 roku. W międzyczasie Depp przegrał sprawę sądową z gazetą „The Sun”, w której określono go mianem „żonobijcy”. Dwa lata później wygrał jednak proces z byłą żoną. Sąd stwierdził, że publikacja Heard z 2018 roku, opowiadająca o byciu ofiarą przemocy domowej, szkalowała dobre imię Deppa.

Konsekwencją głośnego rozstania i publicznego prania brudów było załamanie kariery obojga aktorów. Depp musiał pożegnać się m.in. z rolą Gellerta Grindelwalda w serii „Fantastyczne zwierzęta”. Teraz aktor wraca do pracy, ale dopiero okaże się, z jakim przyjęciem spotka się ze strony widzów i środowiska filmowego.

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