"Wymasuj mnie Romanie" podbija TikToka. Nawet Doda wzięła udział w tym trendzie!

Piosenki AI podbijają media społecznościowe

Sztuczna inteligencja coraz bardziej wkracza do ludzkiego życia. Coraz częściej artyści korzystają z pomocy AI przy tworzeniu swoich utworów. Niektórzy tworzą teledyski, a inni poszli o krok dalej - kreują całe piosenki. Dają swoje słowa i tekst, a np. AI dopasowuje do tego swój, wymyślony głos. Inni za to robią dosłownie wszystko za pomocą sztucznej inteligencji. Od tekstu, przez muzykę, po wokal.

W Polsce piosenki generowane przez AI zdobywają gigantyczną popularność na TikToku i YouTube, często bazując na nostalgii lub parodii. Hitem sieci stał się utwór "Kiedyś to było", stylizowany na polski rock z lat 80., oraz "Święty spokój", udający klasyczny pop. Wielkim wiralem okazała się też "Piosenka o pączku", generująca miliony odsłon w Tłusty Czwartek, czy "Paragon grozy", opisujący drożyznę nad Bałtykiem. Popularne są też przeróbki tworzone przez Kut*s Records jak "Antyczny Napaleniec".

"Oj wymasuj mnie Romanie" - kto to śpiewa?

"Oj wymasuj mnie Romanie" to obecnie jeden z największych hitów wesel i innych uroczystości. Jedna z wokalistek śpiewających na weselach przyznała portalowi "Super Express", że Polacy coraz częściej proszą o wykonywanie piosenek stworzonych przez Ai, a zapytanie o Romana ma od miesiąca wręcz regularnie.

Ale kto wyprodukował ten hit? Tekst oraz muzykę do piosenki "Oj wymasuj mnie Romanie" stworzyli Edyta i Marcin Przytulscy. Utwór zaśpiewała Jessica AI, czyli sztuczna inteligencja.

- Jessica Music to mój artystyczny pseudonim. Nazywam się Edyta Przytulska. Jestem niezależną artystką, autorką tekstów i muzyki. Moja twórczość dostępna jest na platformach streamingowych, takich jak Spotify, oraz w mediach społecznościowych, w tym TikTok, gdzie dzielę się swoją muzyką i projektami artystycznymi. Tworzę muzykę w różnych klimatach — od emocjonalnych utworów po energiczne, klubowe brzmienia. Każdy projekt jest dla mnie formą artystycznej ekspresji i budowania własnego muzycznego świata. Jeśli szukasz muzyki z duszą, energią i autentycznością - jesteś we właściwym miejscu - napisała twórczyni Jessici.

"Super Express" próbował się dowiedzieć, czy utwór tworzyła znana wokalistka Edyta Przytulska, jednak menadżer gwiazdy przyznał, że nie ma takiej wiedzy.

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"Oj wymasuj mnie Romanie" - to ona stworzyła ogromny viral. Skorzystała nawet Doda

Piosenka stała się ogromnym viralem nie tylko przez samo powstanie, ale przez rolkę... Piekielnej Kuchni Marleny. Influencerka nagrała, jak tańczy do tego utworu. Wykrzykiwała przy tym mocne "Oj Romuś", co szybko wybiło się w mediach społecznościowych. Obecnie powstają setki filmów do stricte tego dźwięku. Głównie głaskanie piesków i kotków, ale również nagrała do tego Doda czy piłkarski zespół Arka Gdynia.

Zobaczcie w galerii zdjęć najlepsze rolki do "Oj wymasuj mnie Romanie"