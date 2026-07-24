Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Kto wystąpi 25 lipca 2026? Lista gwiazd

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Grudziądzu

Po udanych koncertach w Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem, Ełku i Chełmie, wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" dotrze do Grudziądza. Miasto stanie się centrum muzycznych i rozrywkowych wydarzeń już 25 lipca, goszcząc ekipy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Szósty przystanek tegorocznej trasy zapowiada się wyjątkowo bogato, oferując rozrywkę dla wszystkich, od wczesnych godzin porannych aż do późnego wieczora. To doskonała okazja, by zaprezentować Grudziądz szerokiej ogólnopolskiej publiczności, a mieszkańcom zapewnić niezapomniane wrażenia.

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Kto wystąpi?

Kulminacyjnym punktem dnia będzie wielki koncert, który rozpocznie się o godzinie 20:00 na Błoniach Nadwiślańskich. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP2 oraz dostępne online w TVP VOD, dzięki czemu emocje "Lata z Radiem i Telewizją Polską" dotrą do milionów widzów w całej Polsce. Na scenie pojawi się plejada artystów reprezentujących różne muzyczne style i pokolenia.

W Grudziądzu wystąpią:

Natalia Kukulska

Anna Wyszkoni

Edyta Górniak

Grzegorz Hyży

Mery Spolsky

Krystian Ochman

Pectus

Sound’n’Grace

Kobranocka

Perfect & Łukasz Drapała

BEMY

Stasiek Kukulski

To będzie wieczór pełen największych przebojów, wyjątkowych muzycznych spotkań i emocji, które od początku wakacji towarzyszą uczestnikom trasy. Różnorodny program sprawi, że zarówno miłośnicy współczesnego popu, rockowych klasyków, jak i rodzinnych koncertów znajdą coś dla siebie.