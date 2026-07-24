Wokalista znanej metalowej formacji wziął ślub! Ceremonia była inspirowana renesansowym arcydziełem

Wokalista amerykańskiej formacji Korn wziął ślub! Ceremonia była inspirowana renesansowym arcydziełem

Wokalista legendarnej grupy nu metalowej Korn, Jonathan Davis, zmienił stan cywilny. 55-letni muzyk poślubił na początku lipca tego roku swoją ukochaną Brittany Parisi, która jest projektantką biżuterii i influencerką. Jak poinformował portal People, ślub odbył się w malowniczym kościele The Neighborhood Church w Palos Verdes Estates w stanie Kalifornia. W ceremonii wzięło udział ok. 80 zaproszonych gości. Na uroczystości zjawili się m.in. koledzy Davisa z zespołu.

Ślub odbył się w iście bajkowej scenerii. Pomysł na oprawę nie był dziełem przypadku. W zeszłym roku Davis oświadczył się ukochanej we Florencji, tuż przed słynnym obrazem Sandro Botticellego Narodziny Wenus, który znajduje się w galerii Uffizi. Dlatego też motyw renesansowego dzieła i włoskich inspiracji został przeniesiony prosto do Kalifornii.

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– Nasz ślub był niczym absolutna bajka. Nigdy tego nie zapomnimy – wyznali nowożeńcy w rozmowie z magazynem People.

Panna młoda szła do ołtarza przy dźwiękach Kanonu D-dur Pachelbela oraz Marszu Weselnego Wagnera w wykonaniu żeńskiego kwartetu smyczkowego. Z kolei przybycie Jonathana Davisa obwieścił dudziarz – co było ukłonem w stronę szkockich korzeni muzyka. Warto też wspomnieć, że wokalista formacji Korn sam gra na dudach.

Jeśli chodzi o kreacje, to Brittany Parisi zaprezentowała się w zjawiskowej, jedwabnej sukni, która została uszyta na zamówienie przez Ashtona Michaela. Davis natomiast wystąpił w eleganckim garniturze z motywem tradycyjnej szkockiej kraty.

Wokalista udostępnił w mediach społecznościowych kilka zdjęć ze swoją ukochaną. – Za resztę naszego wspólnego życia. Mam ogromne szczęście, że Cię mam – napisał na Instagramie.

Po ceremonii na gości czekało mnóstwo atrakcji. Chociażby pokaz podniebnego pisania nad Oceanem Spokojnym podczas zachodu słońca. Warto też wspomnieć, że para młoda zatańczyła swój pierwszy taniec do utworu Lany Del Rey Young and Beautiful.

Z kolei wykwintne, pięciodaniowe menu na tę wyjątkową noc przygotował znany szef kuchni Celestino Drago.

Przypomnijmy, że Davis był wcześniej dwukrotnie żonaty. W 1996 poślubił on swoją szkolną miłość, Renee Perez. Rok wcześniej urodził im się syn Nathan. Małżeństwo długo nie przetrwało, bo tylko cztery lata. Z kolei w 2004 wokalista formacji Korn ożenił się z Deven Davis. Para doczekała się dwóch synów, Pirate'a i Zeppelina. W październiku 2016 roku Davis wniósł pozew o rozwód, dwa lata później kobieta zmarła z powodu śmiertelnej mieszanki heroiny i różnych leków na receptę. Miała 39 lat.