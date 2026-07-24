Monika Olejnik wskoczyła na płotek i machała nogą. Tak trenowała na urlopie! Później zrzuciła koszulkę

Monika Olejnik nawet na urlopie nie odpuszcza!

Dla Moniki Olejnik wymówki nie istnieją! 70-letnia dziennikarka, choć ma za sobą trudną walkę z nowotworem piersi, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Gwiazda telewizji od lat jest ambasadorką aktywnego stylu życia i przekonuje, że regularny ruch daje siłę nie tylko ciału, ale także psychice. Jak sama podkreślała, to właśnie ponad dwie dekady systematycznych treningów pomogły jej przejść przez najtrudniejszy okres związany z chorobą.

Na co dzień Olejnik prowadzi wymagający program telewizyjny, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i nieustannie pozostaje aktywna zawodowo. A gdy przychodzi czas na wakacje? Zamiast leniwego poranka i długiego śniadania wybiera... trening o świcie! Na swoim InstaStory pokazała, że nawet podczas słodkiego odpoczynku na Korsyce dzień zaczyna od biegania.

Trening skoro świt - napisała.

Olejnik truchtała, ale nie tylko. Nagle weszła na płotek i zaczęła wymachiwać nogą. Widać, że jest w świetnej formie. Dziennikarka pokazuje nagrania z treningów nie bez powodu - nieustannie apeluje o profilaktykę, regularne badania i aktywność fizyczną. Przekonuje, że zdrowy styl życia nie daje gwarancji uniknięcia choroby, ale może pomóc organizmowi w walce i powrocie do formy.

Zobacz także: Piekło zamarzło! Nagle na drodze Moniki Olejnik wyrósł... Jarosław Jakimowicz! Jej reakcja mówi wszystko

Olejnik na urlopie - ćwiczenia i praca

Na wakacjach Monika Olejnik nie tylko relaksuje się wśród przepięknej przyrody, ale też pracuje. Nawet na urlopie nagrała dla fanów wideo, w którym opowiada o książkach. Gdy tylko skończyła je recenzować... zrzuciła koszulkę i pobiegła do wody. Sport zawsze i wszędzie! ZDJĘCIA i nagrania z Moniką Olejnik na wakacjach znajdziecie TUTAJ.

Zobacz także: Monika Olejnik błysnęła w Cannes! I to nie byle czym - ta torebka kosztuje prawie 160 tysięcy złotych

Zobacz więcej zdjęć. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski założyli hanboki. Tak paradowali na urlopie!

Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?

33