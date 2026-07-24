Monika Olejnik wskoczyła na płotek i machała nogą. Tak trenowała na urlopie! Później zrzuciła koszulkę

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-24 8:15

Monika Olejnik ma 70 lat, ale nie dość, że wciaż działa zawodowo, choć od dekady mogłaby odpoczywać na emeryturze, to jeszcze jest bardzo aktywna fizycznie. Nawet gdy wyjeżdża na wakacje! Gwiazda telewizji pokazała w sieci, jak trenuje podczas urlopu na Korsyce. Najpierw bieganie, później ćwiczenia na płotku. Tylko brać przykład!

Monika Olejnik nawet na urlopie nie odpuszcza!

Dla Moniki Olejnik wymówki nie istnieją! 70-letnia dziennikarka, choć ma za sobą trudną walkę z nowotworem piersi, nie zwalnia tempa ani na chwilę. Gwiazda telewizji od lat jest ambasadorką aktywnego stylu życia i przekonuje, że regularny ruch daje siłę nie tylko ciału, ale także psychice. Jak sama podkreślała, to właśnie ponad dwie dekady systematycznych treningów pomogły jej przejść przez najtrudniejszy okres związany z chorobą.

Na co dzień Olejnik prowadzi wymagający program telewizyjny, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i nieustannie pozostaje aktywna zawodowo. A gdy przychodzi czas na wakacje? Zamiast leniwego poranka i długiego śniadania wybiera... trening o świcie! Na swoim InstaStory pokazała, że nawet podczas słodkiego odpoczynku na Korsyce dzień zaczyna od biegania. 

Trening skoro świt - napisała.

Olejnik truchtała, ale nie tylko. Nagle weszła na płotek i zaczęła wymachiwać nogą. Widać, że jest w świetnej formie. Dziennikarka pokazuje nagrania z treningów nie bez powodu - nieustannie apeluje o profilaktykę, regularne badania i aktywność fizyczną. Przekonuje, że zdrowy styl życia nie daje gwarancji uniknięcia choroby, ale może pomóc organizmowi w walce i powrocie do formy. 

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Olejnik na urlopie - ćwiczenia i praca

Na wakacjach Monika Olejnik nie tylko relaksuje się wśród przepięknej przyrody, ale też pracuje. Nawet na urlopie nagrała dla fanów wideo, w którym opowiada o książkach. Gdy tylko skończyła je recenzować... zrzuciła koszulkę i pobiegła do wody. Sport zawsze i wszędzie! ZDJĘCIA i nagrania z Moniką Olejnik na wakacjach znajdziecie TUTAJ.

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