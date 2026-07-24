Edyta Górniak stworzy warsztaty duchowe. "Ludzie są wdzięczni"

Edyta Górniak przez ponad trzy dekady obecności na scenie przeszła przez wiele w swoim życiu. Choć dla milionów Polaków pozostaje przede wszystkim jedną z największych wokalistek w kraju, sama coraz częściej podkreśla, że życie artysty to nie tylko koncerty i sukcesy, ale także droga pełna doświadczeń, refleksji i poszukiwania siebie. W rozmowie z "Super Expressem" gwiazda została zapytana o to, jak duchowość wpłynęła na obecną Edytę Górniak. Wokalistka przyznała, że każdy człowiek przechodzi przez proces zmian i dojrzewania.

My się zmieniamy przez całe życie, wszyscy. Nie ma osoby, która nie miałaby takiego procesu ewolucyjnego - powiedziała Edyta Górniak.

Artystka zauważyła, że coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na wartości, które przez lata były dla niej ważne. Jak podkreśliła, ludzie szukają dziś większego spokoju, lepszych relacji i życia w zgodzie ze sobą.

Mam wrażenie, że jest teraz taki czas jedności. Ludzie, przechodząc własną ścieżkę, rozpoznali rzeczy, które kiedyś może były dziwne, trudne albo niezrozumiałe. Dzisiaj jest nas bardzo dużo - mówiła.

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Fani piszą do Edyty Górniak. "Ludzie są wdzięczni"

Edyta Górniak od dłuższego czasu publikuje w mediach społecznościowych wpisy dotyczące duchowości, emocji i osobistych doświadczeń. Jak przyznała w rozmowie z "Super Expressem", reakcje odbiorców często ją wzruszają.

Bardzo, bardzo, bardzo ludzie są wdzięczni. Te reakcje ludzi są najbardziej emocjonalne. Dostaję takie treści, że czasem byłoby mi nawet niezręcznie je opublikować, bo są bardzo głębokie, piękne i szczere - zdradziła wokalistka.

Gwiazda przyznała, że szczególne znaczenie miały dla niej również rozmowy, w których mogła pokazać się fanom nie tylko jako artystka, ale przede wszystkim jako człowiek.

Jestem szczęśliwa, bo ludzie przestają patrzeć na mnie już tylko jako na artystę, ale patrzą jak na drugiego człowieka. Dzięki temu ta więź jest jeszcze większa - powiedziała.

Według Edyty Górniak właśnie ta bliskość z odbiorcami jest jednym z najpiękniejszych doświadczeń ostatnich lat. Wokalistka przyznała, że nie spodziewała się, iż po tylu latach kariery relacja z publicznością może stać się jeszcze bardziej wyjątkowa.

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Edyta Górniak chce stworzyć warsztaty duchowe dla fanów?

Podczas rozmowy padło również pytanie, czy artystka myślała o stworzeniu specjalnych warsztatów dla swoich fanów. Jej odpowiedź była krótka, ale bardzo wymowna.

Myślę, że zrobię. Myślę, że zrobię - odpowiedziała nam Edyta Górniak.

Rozmawiała Julita Buczek

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