U Idy nie ma bidy. Nowakowska przebrała się za swojego męża i ruszyła do Ambasady USA. Zdjęcia

W ostatnich latach Ida Nowakowska mogła trochę odpoczywać. Po kilku latach intensywnej pracy dla Telewizji Polskiej zabezpieczyła przyszłość swoich bliskich. Według nieoficjalnych informacji jej majątek może wynosić nawet 5 mln zł. Nic dziwnego, że stać ją na luksusowe życie. I nawet w Polsce żyje iście światowo. Ale ostatnio zakasała rękawy i dostała aż dwie duże fuchy w Polsacie. Wystąpi w show "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym pokaże, jak radzi sobie wokalnie i aktorsko. Razem z Piotrem Kędzierskim poprowadzi też zupełnie nowy program - "Hitster". To nowy format, w którym gwiazdy takiej jak Edyta Górniak z synem, Patricia Kazadi czy Maciej Rock sprawdzą swoją wiedzę muzyczną.

Dzięki temu Ida Nowakowska przebywa ostatnio głównie w Polsce.

Szczerze mówiąc, ja jestem zawsze w rozjazdach. Tyle ile mogłam, to tak naprawdę byłam. To prawda, że moje życie się teraz tak podzieliło bardziej na Amerykę. Dużo czasu teraz będę spędzać w Los Angeles, w Waszyngtonie, również i w Paryżu, bo tam właśnie mam projekty, więc będę je realizować

- mówiła w rozmowie z Plejadą.

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Ida Nowakowska żyje w Polsce w amerykańskim stylu

Ponieważ Ida od dziecka posiada polsko-amerykańskie obywatelstwo, a jej mąż pochodzi z Kalifornii, w okolicy amerykańskiego święta niepodległości, zawitali do Ambasady USA w Warszawie. Tam podziwiali m.in. stare auta zza oceanu. Zwrócili na siebie uwagę identycznymi, eleganckimi stylizacjami. Nawet ich synek - Maksymilian Marek był ubrany tak samo, jak rodzice - w beżowe spodnie i granatową marynarkę.

A na koniec odjechali do domu swoim koreańskim autem marki SsangYong Actyon wartym nawet 160 tys. zł.

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