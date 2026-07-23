Zmarł twórca wielkiego przeboju. W PRL-u wszyscy nucili tę piosenkę

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-23 22:31

Smutna wiadomość dla fanów muzyki glam rock. W wieku 80 lat zmarł Tony Thorpe, legendarny gitarzysta brytyjskiego zespołu The Rubettes, znanego z przeboju "Sugar Baby Love". Lata temu ten przebój nuciły tysiące fanów. To duża strata dla światowego rynku muzycznego.

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Tony Thorpe nie żyje. Miał 80 lat

Informację o śmierci muzyka przekazano za pośrednictwem jego oficjalnego profilu na Facebooku. W poruszającym oświadczeniu czytamy:

Z wielkim smutkiem oficjalnie ogłaszamy śmierć Anthony'ego Johna Thorpe'a. Był ojcem Claya, mężem Shirle, przyjacielem wielu osób i mentorem niezliczonej rzeszy muzyków, młodych i starszych. Jego niedawne problemy zdrowotne w niewielkim stopniu osłabiły jego bystry intelekt i cięty humor. Pozostawi po sobie niewypełnioną pustkę w życiu wszystkich, którzy znali go i jego muzykę.

Jak podkreślono, pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, Tony Thorpe do końca zachował swój bystry umysł i poczucie humoru, pozostawiając pustkę w życiu bliskich i fanów.

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Tony Thorpe
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Alan Williams żegna kolegę z zespołu

Hołd zmarłemu koledze oddał również Alan Williams, wokalista pierwszego składu The Rubettes. Zamieścił wpis na oficjalnej stronie zespołu:

Drogi Tony, nasze drogi skrzyżowały się, choć przelotnie, w czasie, gdy zrodziła się cudowna muzyka i często zabawne, niezapomniane chwile. Twój geniusz w posługiwaniu się siekierą i piórem nie może być zaprzeczony i pozostaje z nami, nigdy nie zapomniany. Spoczywaj w pokoju, kowboju.

Fenomen piosenki "Sugar Baby Love"

"Sugar Baby Love" to debiutancki singiel brytyjskiej grupy The Rubettes, wydany w 1974 roku. Utwór napisali Wayne Bickerton i Tony Waddington. Charakterystyczny falset w otwierających wersach zaśpiewał Paul Da Vinci, który nie był stałym członkiem zespołu i nie występował z nim podczas późniejszej promocji. Singiel przez cztery tygodnie zajmował 1. miejsce na brytyjskiej liście przebojów i sprzedał się w ponad 500 tys. egzemplarzy w Wielkiej Brytanii, zdobywając status złotej płyty. Na świecie sprzedaż przekroczyła 10 mln egzemplarzy. 

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