Rafał Maślak pilnie trafił na stół operacyjny. Przystojniak opisał swoją "odyseję bólu"

W 2014 roku Rafał Maślak zdobył ogólnopolską popularność jako Mister Polski, co otworzyło mu drzwi do międzynarodowych konkursów oraz świata telewizji. Mężczyzna pochodzący z Międzyrzecza zyskał sympatię widzów m.in. dzięki udziałowi w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Obecnie skupia się na życiu rodzinnym – jest mężem i ojcem, niedawno ukończył też budowę luksusowego domu. Niestety, spokojne chwile po wizycie w kinie przerwał mu ostatnio niespodziewany, bardzo silny ból brzucha.

Dramatyczna noc po powrocie z kina. Co się stało modelowi?

Z relacji zamieszczonej przez 37-letniego Mistera w mediach społecznościowych wynika, że wybrał się na popularny obecnie film Christophera Nolana zatytułowany "Odyseja". Nic nie zwiastowało nocnego dramatu, a na swojej instagramowej relacji Maślak dał jeszcze fanom znać, że film bardzo mu się podobał i zasługuje na najwyższą ocenę. Po powrocie do domu sytuacja diametralnie się zmieniła.

Modela zaczął męczyć potworny ból brzucha, który z upływem czasu stawał się nie do zniesienia. W środku nocy Rafał Maślak podjął decyzję o pilnej wizycie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Tam lekarze szybko postawili diagnozę – powodem dolegliwości było ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, co wymagało interwencji chirurgicznej.

"Byłem wczoraj na Odyssei i wieczór zakończył się fantastycznie, bo film okazał się perfekcyjny. Po powrocie do domu niestety zaczęła się moja odyseja bólu. Wiłem się całą noc, trzymając za brzuch. Nad ranem już nie wytrzymałem i pojechaliśmy na SOR. No i cóż… przede mną zabieg operacyjny wyrostka. Czuję się już dobrze na przeciwbólowych :) Leżę więc grzecznie i czekam na zabieg. Trzymajcie kciuki! Wasz Rafaeusz" - napisał we wpisie, do którego dołączył dwie fotki prosto ze szpitalnego łóżka.

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Rafał Maślak już po operacji. Fani i znajomi z show-biznesu dodają mu otuchy

Po kilku godzinach model poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest już po zabiegu i wszystko poszło zgodnie z planem. Wyraził ogromną wdzięczność za mnóstwo pozytywnych wiadomości. Wsparcia udzielili mu nie tylko wierni fani, ale również liczne grono znajomych ze świata show-biznesu. Pod postem pojawiły się komentarze od takich osób jak Marcelina Zawadzka, Joanna Koroniewska, Krzysztof Gojdź, Hanna Żudziewicz i Bartek Jędrzejak, którzy życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia.

"Już po wszystkim. Bardzo Wam dziękuję ze piękne słowa. Dobrze, że dziś tu trafiłem, bo mogło być cienko" - napisał zwięźle Maślak na instagramowej relacji.

"Dziękuję Wam za piękne słowa, aż serce po przebudzeniu się raduje" - dodał w komentarzu pod zdjęciami.

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