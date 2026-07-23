Tysiące fanów Pitbulla w czepkach pod PGE Narodowym. Nie zniechęciła ich ulewa

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Pitbull na PGE Narodowym. Fani założyli łyse czepki
Pitbull przyciąga w Polsce wielkie tłumy. Zaledwie rok wcześniej muzyk zaprezentował swój repertuar w krakowskiej Tauron Arenie, jednak teraz postawił na znacznie pojemniejszą arenę. Wydarzenie zorganizowano 23 lipca, a pierwsi sympatycy rapera gromadzili się przed wejściami już wczesnym popołudniem. Podobnie jak w ubiegłym sezonie, entuzjaści muzyki przygotowali nietypowe stroje, zakładając na głowy specjalne czepki imitujące łysinę. Oprócz tego chętnie wybierali białe koszule z czarnymi krawatami, próbując w ten sposób upodobnić się do swojego ulubieńca. Efekty ich kreatywności można zobaczyć na fotografiach udostępnionych w galerii.
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Deszcz przed koncertem Pitbulla w Warszawie
Warunki atmosferyczne w stolicy zdecydowanie nie sprzyjały oczekiwaniu na zewnątrz. Koczujący pod bramami fani musieli znosić uciążliwe opady, co dokładnie widać na opublikowanych kadrach. Uczestnicy imprezy nie byli jednak zaskoczeni sytuacją, ponieważ organizatorzy przekazali stosowne ostrzeżenia z dużym wyprzedzeniem. W komunikatach zaznaczono, że widzowie mogą zmoknąć także podczas występu, gdyż zadaszenie obiektu pozostanie zsunięte przez cały czas trwania widowiska.
Jeśli wybieracie się dziś na koncert Pitbulla, pamiętajcie, aby dostosować ubiór do prognozowanej pogody. Przypominamy, że podczas koncertu dach PGE Narodowego pozostanie otwarty. To wymóg wynikający z decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – podczas wydarzeń, w których na płycie boiska przebywa ponad 17 tysięcy osób, dach musi pozostać otwarty. To rozwiązanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa - mogliśmy przeczytać w komunikacie Live Nation.