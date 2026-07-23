Tysiące fanów Pitbulla w czepkach pod PGE Narodowym. Nie zniechęciła ich ulewa

Pitbull na PGE Narodowym. Fani założyli łyse czepki

Pitbull przyciąga w Polsce wielkie tłumy. Zaledwie rok wcześniej muzyk zaprezentował swój repertuar w krakowskiej Tauron Arenie, jednak teraz postawił na znacznie pojemniejszą arenę. Wydarzenie zorganizowano 23 lipca, a pierwsi sympatycy rapera gromadzili się przed wejściami już wczesnym popołudniem. Podobnie jak w ubiegłym sezonie, entuzjaści muzyki przygotowali nietypowe stroje, zakładając na głowy specjalne czepki imitujące łysinę. Oprócz tego chętnie wybierali białe koszule z czarnymi krawatami, próbując w ten sposób upodobnić się do swojego ulubieńca. Efekty ich kreatywności można zobaczyć na fotografiach udostępnionych w galerii.

ZOBACZ TAKŻE: Pitbull: koncert w Warszawie 23.07.2026 - SETLISTA. Jakie piosenki usłyszymy na PGE Narodowym?

Dominik Gajda o koncertach. BTS, Madonna, Lady Gaga

61

Deszcz przed koncertem Pitbulla w Warszawie

Warunki atmosferyczne w stolicy zdecydowanie nie sprzyjały oczekiwaniu na zewnątrz. Koczujący pod bramami fani musieli znosić uciążliwe opady, co dokładnie widać na opublikowanych kadrach. Uczestnicy imprezy nie byli jednak zaskoczeni sytuacją, ponieważ organizatorzy przekazali stosowne ostrzeżenia z dużym wyprzedzeniem. W komunikatach zaznaczono, że widzowie mogą zmoknąć także podczas występu, gdyż zadaszenie obiektu pozostanie zsunięte przez cały czas trwania widowiska.