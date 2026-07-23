Zgubiła ponad 200 kg i szybko straciła męża. Teraz szykuje się do ślubu z kobietą

Program "Siostry wielkiej wagi" przyciągnął przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Ekstremalna historia amerykańskich sióstr odbiła się szerokim echem i stała się tematem analiz ekspertów od walki z otyłością, dając jednocześnie nadzieję innym zmagającym się z nadprogramowymi kilogramami.

Największe poruszenie wywołała metamorfoza Tammy Slaton. W najtrudniejszym momencie ważyła około 320 kg, ale determinacja pozwoliła jej zrzucić ponad 2/3 tej liczby. Mimo tego ogromnego sukcesu, los mocno ją doświadczył – krótko po tym, jak stanęła na ślubnym kobiercu, musiała pożegnać swojego męża. Dziś, po upływie trudnego czasu, odmieniona Tammy na nowo odnalazła miłość i szykuje się do kolejnego ślubu.

Tammy Slaton zrzuciła ponad 200 kg. Po ślubie szybko została wdową

W 2020 roku kanał TLC wyemitował pierwszy sezon głośnego formatu "Siostry wielkiej wagi". Kamery śledziły życie rodziny Slatonów z Kentucky, w tym przede wszystkim sióstr Amy i Tammy. Widzowie mogli obserwować zmagania kobiet z ekstremalną otyłością, ich próby utraty wagi oraz przygotowania do operacji zmniejszenia żołądka.

To właśnie Tammy wywołała największe poruszenie swoją metamorfozą. Kobieta ważyła ponad 300 kilogramów, co stanowiło ogromne zagrożenie dla jej zdrowia. Zanim jednak przeszła ostateczną operację bariatryczną, udało jej się zrzucić sporo kilogramów dzięki pomocy specjalistów z kliniki w Ohio. Obecnie, tuż przed 40. urodzinami, jej waga spadła poniżej 100 kg.

Szczęście z nowego wyglądu i większych szans na życie zdrowiu przerwała osobista tragedia. Pod koniec 2022 roku Tammy Slaton wyszła za Caleba Willinghama, mężczyznę poznanego we wspomnianym ośrodku dla osób walczących z otyłością. Mimo że para utrzymywała związek na odległość, przetrwali trudne chwile. Niestety, nieco ponad pół roku po ślubie, zaledwie 40-letni Caleb zmarł w wyniku powikłań związanych z otyłością.

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Niecałe dwa lata po śmierci męża, wiosną 2025 roku, Tammy oficjalnie zaprezentowała swoją nową miłość. Starsza o cztery lata Andrea Dalton pojawiła się w jej życiu dzięki popularnej aplikacji randkowej. Ich relacja rozwijała się bardzo szybko. Poprzez profile stacji TLC panie oficjalnie potwierdziły, że niedawno się zaręczyły. Przyszłe małżonki wspólnie wychowują kotkę o imieniu Kamala.

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Nowa partnerka Tammy Slaton dba o swoją prywatność i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Mimo to, dociekliwi fani błyskawicznie dokopali się do mrocznej przeszłości Andrei.

Jak donosi m.in. "The Sun", nowa miłość gwiazdy "Sióstr wielkiej wagi" miała konflikty z prawem. W latach 2021-2022 Andrea trafiała do aresztu za przewinienia drogowe – niebezpieczną jazdę i brak obowiązkowego ubezpieczenia, a także za posiadanie marihuany. Warto jednak podkreślić, że zdarzenia miały miejsce jeszcze przed poznaniem Tammy. Wiele wskazuje na to, że 44-latka ma najgorsze za sobą i zamierza być przykładną żoną. Nowe odcinki "Sióstr wielkiej wagi" zadebiutują w amerykańskiej telewizji już z początkiem września.

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