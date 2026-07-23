Demi Moore pokazała plecy i się zaczęło. Fani coraz bardziej się o nią martwią!

Demi Moore przeżywa renesans kariery

Demi Moore (63 l.) jest jedną z największych gwiazd światowego kina. Karierę zaczynała jako modelka, a wieku 19 lat zadebiutowała na ekranie. Przełom nastąpił w 1990 roku, gdy wygrała casting do roli Molly Jensen w kultowym "Uwierz w ducha" z niezapomnianym Patrickiem Swayze. Później zachwycała m.in. w "Niemoralnej propozycji", "W sieci" czy "Striptiz".

Dużo mówiło się również o jej życiu prywatnym. W listopadzie 1987 roku poślubiła gwiazdora kina akcji, Bruce’a Willisa (71 l.). Aktorska para doczekała się trzech córek: Rumer (37 l.)), Scout LaRue (35 l.) i Tallulah Belle (32 l.). Po 13 latach małżeństwa wzięli rozwód, ale pozostali w bardzo dobrych stosunkach. Demi Moore pięć lat po rozwodzie poślubiła młodszego o 16 lat aktora Ashtona Kutchera (48 l.). Ten związek również nie przetrwał.

Moore z czasem zaczęła mniej grać, a częściej występować w roli producenta. W maju 2024 roku podczas Festiwalu Filmowego w Cannes odbyła się premiera filmu "Substancja", w której Demi Moore zagrała główną rolę. Był to jej wielki powrót do pierwszej ligi Hollywood. W pewnym momencie przyznała nawet, że pracuje w branży filmowej od ponad czterech dekad i dopiero niedawno po raz pierwszy została tak doceniona.

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Demi Moore dosłownie niknie w oczach. Fani zaniepokojeni

Od tamtej pory regularnie bryluje na czerwonych dywanach i branżowych imprezach. Przeglądając zdjęcia i nagrania z ostatnich dwunastu miesięcy trudno nie zauważyć, że Moore znacznie straciła na wadze. Aktorka zawsze mogła pochwalić się szczupłą sylwetką, ale obecnie dosłownie niknie w oczach.

W lipcu Moore spędziła kilka dni w Paryżu, gdzie świętowała urodziny córki Scout LaRue. Na Instagramie zamieszczała relacje ze wspólnych wyjść. Panie zawitały również do butiku Schiaparelli. Aktorka miała na sobie przepiękną białą kreację, ale to jej wychudzona sylwetka wywołała największe emocje. Wystające obojczyki, kości ramion oraz łopatki zaniepokoiły internautów.

Wygląda, jakby uciekła z kostnicy; Jesteś piękna, ale naprawdę wyglądasz na chorą; Proszę, przytyj trochę. Jesteś piękna, ale widać u ciebie każdą kość; Och, Demi... bądź taką kobietą, jaką chcesz, a nie patykiem, którego wymaga Hollywood; Od wielu lat jestem wielką fanką Demi Moore. [...] Jej sylwetka w filmie „GI Jane” zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Sprawiła, że zapragnęłam ciężko trenować. To zdjęcie jej pleców zasmuciło mnie. Nie wiem, jak to mogło zostać uznane za piękne. Ale wielu z was tak uważa. Dla mnie to smutna strata kobiety, która kiedyś była tak pełna wigoru i w świetnej formie - napisała jedna z internautek.

Hollywood zawsze wiele wymagał od swoich gwiazd, zwłaszcza pod względem wyglądu. Od kilku lat widać powrót "trendu" na skrajną szczupłość, czego przykładem jest również Demi Moore. Jest to tyle wymowne, że w "Substancja" Coralie Fargeat była satyrą na hollywoodzką na obsesję młodości i współczesny kult piękna.

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