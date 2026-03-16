Ona ma naprawdę 63 lata? Demi Moore wygląda młodziej niż połowa Hollywood

Tegoroczna gala Oscarów w legendarnym Dolby Theatre w Los Angeles po raz kolejny udowodniła, że czerwony dywan bywa równie emocjonujący, jak sama ceremonia wręczania nagród. Wśród hollywoodzkich gwiazd, które pojawiły się na wydarzeniu, szczególnie wyróżniała się Demi Moore. Aktorka postawiła na spektakularną kreację domu mody Gucci. Długa, dopasowana suknia w odcieniach czerni i głębokiej zieleni była ozdobiona piórami oraz połyskującymi detalami przypominającymi łuski smoka. Efekt? Prawdziwy modowy spektakl, który natychmiast podbił media społecznościowe.

Demi Moore od lat zachwyca na scenie

Dla Demi Moore to wyjątkowy czas w karierze. W ubiegłym roku była nominowana do Oscara za rolę w filmie "Substancja". Choć ostatecznie nie zdobyła statuetki, wcześniej triumfowała na gali Golden Globe Awards, gdzie odebrała nagrodę dla najlepszej aktorki!

Podczas przemówienia nie kryła wzruszenia. Aktorka przyznała, że pracuje w branży filmowej od ponad czterech dekad i dopiero niedawno po raz pierwszy została tak doceniona. Wspominała również trudne momenty w swojej karierze. Jak zdradziła, wiele lat temu jeden z producentów powiedział jej, że jest jedynie "aktorką od popcornu", a prestiżowe nagrody nie są dla niej.

Demi Moore zachwyciła na gali Oscarów. Nie wygląda na 63 lata

Dziś Moore udowadnia, że w Hollywood wciąż potrafi błyszczeć i to nie tylko dzięki rolom, ale także spektakularnym stylizacjom. Aktorka od lat współpracuje ze stylistą Brad Goreski i nie ukrywa, że to właśnie on pomaga jej tworzyć niezapomniane modowe momenty.

W przypadku tegorocznej gali ogromną rolę odegrała również fryzura. Stylista gwiazd Dimitris Giannetos zdradził kulisy przygotowań do tego looku. Jak podkreślił, kluczowym elementem był charakterystyczny lok Demi Moore, który idealnie dopełniał całą stylizację.

Demi ma na sobie piękną, piórkową suknię Gucci, uszytą specjalnie dla niej. Kreacja ma niesamowity krój, dlatego chciałem podkreślić ją kultowym lokiem aktorki - wyjaśnił fryzjer na łamach people.com.

Sonda Czy Oscary są dla Ciebie ważne? Tak Nie Kiedyś były, ale teraz już mnie nie interesują Tylko wybrane kategorie