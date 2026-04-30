Zaszła zmiana w sprawie Ryszarda Rynkowskiego. "Uwzględniono wniosek". Co z terminem rozprawy?

Rynkowski ma problemy z prawem
Ryszard Rynkowski musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów sprzed blisko roku. Wszystko zaczęło się latem 2025 roku. W okolicach Brodnicy doszło do kolizji z udziałem piosenkarza. Rynkowski miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, a po zdarzeniu oddalić się z miejsca kolizji. Policja szybko dotarła do jego domu. Badanie alkomatem nie zostawiło złudzeń - artysta miał około 1,6 promila alkoholu we krwi. Wynik badania biegłych był jeszcze gorszy. Biegli jednoznacznie wskazali, że w momencie kolizji piosenkarz miał we krwi 1,84 promila alkoholu. Prokuratura skierowała przeciwko piosenkarzowi akt oskarżenia, a Rynkowskiemu grozi teraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Choć Rynkowski tłumaczył, że alkohol miał spożyć dopiero po zdarzeniu, biegli nie potwierdzili tej wersji. W kwietniu 2026 roku sąd w Brodnicy uznał artystę winnym spowodowania kolizji po użyciu alkoholu. Piosenkarz otrzymał karę grzywny w wysokości 3 tysięcy złotych.
Ale to nie koniec kłopotów! W tle wciąż toczy się druga sprawa dotycząca jazdy w stanie nietrzeźwości, która może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje.
Są zmiany w sprawie Rynkowskiego
Proces Rynkowskiego ruszył 14 kwietnia, dokładnie 10 miesięcy po kolizji. Pierwsza rozprawa zakończyła się... po kilkunastu minutach. Piosenkarz nie stawił się w sądzie, a jego adwokat (a także prokurator - druga strona postępowania) złożył wniosek o zmianę sędziego. Czemu? Okazało się, że sędzia, który orzekał w sprawie wykroczenia - chodzi o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - miał też sądzić w drugim postępowaniu.
Przewód sądowy nie został otwarty, ponieważ pojawiła się okoliczność natury procesowej, która uniemożliwia prowadzenie sprawy przez pana sędziego Osińskiego. Pomiędzy jedną a drugą sprawą zachodzi idealny zbieg przestępstwa i wykroczenia, dlatego sędzia nie powinien procedować w obu postępowaniach. Okoliczność ta została zauważona przez wszystkich uczestników postępowania, w tym prokuraturę. Jest konieczność wyłączenia sędziego, bo nie może w tych dwóch sprawach orzekać ta sama osoba - powiedział Faktowi mec. Kozioziembski.
Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się kolejna rozprawa. Najpierw do sprawy musi zostać przydzielony inny sędzia.
Rynkowski stracił żonę
Wszystko to dzieje się w cieniu osobistej tragedii Rynkowskiego. Wokalista niedługo po wypadku, we wrześniu 2025 r., stracił żonę i porzucił karierę wokalną. Próbował wrócić na scenę, jednak koncert okazał się ponad jego siły. Kolejne występy zostały odwołane.
