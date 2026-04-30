Mieszkańcy miasta oddali hołd zmarłemu Łukaszowi Litewce. Poruszający widok

Jacek Chlewicki
2026-04-30 15:55

Most w centrum Lęborka zamienił się w miejsce wyjątkowej akcji. Zamiast kwiatów pojawiły się setki puszek i worków z karmą dla zwierząt. Mieszkańcy odpowiedzieli na apel po śmierci Łukasza Litewki w sposób, który idealnie oddaje jego działalność.

Autor: Bianga Patrykk/Facebook, Łukasz Litewka/Facebook/ Facebook

Przed pogrzebem Łukasza Litewki pojawił się apel, który szybko obiegł Polskę. Fundacja TeamLitewka poprosiła, by zamiast kwiatów wykonać „dowolny gest dobroci” i kontynuować jego działalność pomocową. "Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. (…) Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" - apelowano w internecie.

Na apel odpowiedzieli m.in. mieszkańcy Lęborka. Z inicjatywy radnego Patryka Biangi zorganizowano zbiórkę dla zwierząt. Most przy ul. Staromiejskiej zapełnił się karmą dla psów i kotów, a z puszek ułożono symboliczne serca. Zebrane dary trafią do miejskich schronisk.

Pogrzeb posła odbył się w środę, 29 kwietnia i miał charakter państwowy. 36-letni Łukasz Litewka zginął po potrąceniu przez samochód podczas jazdy rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Był znany z działalności społecznej – jego fundacja wspierała m.in. leczenie dzieci i ratowanie zwierząt.

