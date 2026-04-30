Wpadka w garażu! 23-latek z Gdańska stanie przed sądem. Grozi mu 12 lat więzienia

Gdańscy policjanci odkryli dużą ilość narkotyków ukrytych w garażu w centrum miasta.

Zatrzymano 23-letniego mężczyznę, u którego znaleziono prawie 4 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, klefedron i ketaminę.

Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany

Narkotyki w garażu w centrum Gdańska! 23-latek wpadł z kilogramami zakazanych substancji

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wpadli na trop mieszkańca Śródmieścia, który miał ukrywać narkotyki w garażu. W trakcie prowadzonych działań ustalili jego adres oraz miejsce, gdzie mogły znajdować się nielegalne substancje. W minioną sobotę, około godziny 12, funkcjonariusze pojechali to sprawdzić. Na miejscu zauważyli 23-latka wchodzącego do garażu. Kryminalni wylegitymowali mężczyznę i przeszukali pomieszczenie.

- Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 4 kg różnych nielegalnych substancji. Całość zabezpieczonych narkotyków została przekazana do badań biegłemu sądowemu, który po zbadaniu części z nich przygotował opinię. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że zabezpieczony materiał dowodowy to ponad 1200 gramów marihuany, 516 gramów 3CMC (klefedron), 291 gramów ketaminy i kilkadziesiąt porcji MDMA - informują funkcjonariusze.

Sąd zdecydował! 23-latek trafił do aresztu za narkotyki warte fortunę

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście postawił 23-latkowi zarzut udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków i wystąpił do sądu z wnioskiem o jego aresztowanie. W niedzielę sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu.

- Za udział w obrocie narkotykami grozi kara 8 lat więzienia. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość, wówczas grozi kara nawet 12 lat więzienia - dodają mundurowi.

